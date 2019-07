Een verre reis? Liever niet!

Millennials zijn de meest reislustige generatie. Ze geven duizenden euro’s uit aan verre reizen, stedentripjes en korte vakanties. Grote kans dat jouw social media ook vol staat met (dezelfde) foto’s van vrienden die altijd op reis lijken te zijn. Toch zijn er ook genoeg mensen die liever in Nederland blijven en het Spaans benauwd krijgen bij het idee Nederland te moeten verlaten.

Oost, west, thuis best!?

Je zou het bijna niet geloven maar voor Annemieke (27) levert reizen meer stress op dan ontspanning. ,,Ik krijg eigenlijk al heel snel weer heimwee en ben ook bang dat mensen die thuisblijven iets zal overkomen, terwijl ik er niet ben. En door vliegangst wil ik eigenlijk ook niet al te ver weg. Best lastig, want mijn vriend is enorm reislustig.” Haar vriend had al een lange reis van drie weken naar Canada gepland met zijn ouders. Annemieke is blij dat ze niet mee hoeft. Voor haar heeft reizen eigenlijk geen toegevoegde waarde. Ze is een half jaar geleden een paar dagen op vakantie geweest in eigen land en dat beviel haar veel beter. ,,Ik was veel rustiger.”

Annemieke denkt dat de onrust deels te maken heeft met dat zij vroeger als kind ook nooit verre reizen heeft gemaakt. ,,Wij gingen of direct over de grens naar België/Duitsland of naar dezelfde camping in Frankrijk. Maar ook daar voelde ik mij nooit helemaal top.” Annemieke zou willen dat ze iets minder angstig is. Ze ziet namelijk wel de waarde van reizen in voor anderen, maar voor haar is de stress te groot.

‘Liever een innerlijke reis’

De 36-jarige Kim Allegonda herkent zich wel in Annemieke haar verhaal. Een vakantie naar het buitenland sluit ze niet helemaal uit, maar tot nu toe vermaakt ze zich heel goed met het leven in Nederland. Haar laatste vakantie was een tripje naar Barcelona, zo’n zes jaar geleden. Ze kiest liever voor een innerlijke reis, in plaats van dat ze afreist naar een ver tropisch oord om zichzelf te vinden. ,,Ik woon dichtbij het strand en ik ga vaak naar spirituele events. Ik ben meer de beweging naar binnen gaan maken. Ik doe veel aan meditatie en bezoek spirituele festivals.”

Foto: Kim Allegonda

Niet laten opjutten door social media

Toen Evelyn Koelewijn (33 jaar) na lange tijd weer single was, zag ze op social media allerlei jongvolwassenen die verre reizen maakten. ,,Ik was weer single, ál 33 jaar, alle mogelijkheden en kansen lagen open om de wereld te ontdekken. Het voelde alsof ik achterliep in het leven. Ik hoor toch minstens al een keertje buiten Europa te zijn geweest?” Maar voor Evelyn lag haar passie niet bij het maken van verre reizen. Ze kan net zo goed genieten van nieuwe plekjes en mooie natuur in Nederland. Het fijnste vindt ze een lang weekend naar de kust ergens in eigen land. Daar hoeft ze niet voor naar het buitenland. Haar laatste vakantie was naar Italië zo’n twee jaar geleden.

Wat Evelyn echt onder vakantie verstaat? ,,Een periode waarin alles mag en niets hoeft. Of dat nu thuis is of aan de andere kant van de wereld, dat is voor mijn vakantiegevoel niet zo belangrijk.” Inmiddels laat Evelyn zich niet meer opjagen door reisfoto’s op social media. ,,Het is aan mij om dicht bij mezelf te blijven en me telkens opnieuw af te vragen waar ík gelukkig van word. Lange tijd dacht ik dat als ik geen verre reizen maakte, ik er niet bij zou horen. Maar toen ik besloot mezelf te omarmen, precies zoals ik ben, kon ik het vergelijken loslaten en hoefde er niet meer zoveel.”