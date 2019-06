De kleurrijkste basketbalvelden ter wereld

Wat is er nou leuker dan lekker een potje basketballen op vakantie? Gelukkig zijn er tegenwoordig een heel aantal kleurrijke en gezellige velden waarop je kan spelen! Het is geen geheim dat wij tijdens onze reizen de kleurrijkste plekjes opzoeken en ook al speel je liever geen basketbal: deze velden zijn ook superleuk om te fotograferen. Van Parijs tot aan Chili – dit zijn de leukste basketbalvelden ter wereld!

Pigalle Duperre – Parijs, Frankrijk

Het beroemdste basketbalveld is de ‘speeltuin’ Pigalle in Parijs. Met knallend roze, geel, paars en blauw is dit veld haast de nieuwe Eiffeltoren geworden. In 2017 werd dit veld ontworpen en geverfd door het Franse modemerk Pigalle (dat tegelijkertijd een bijpassende collectie uitbracht, slim!) in samenwerking met Nike en fotografie studio Ill-Studio. Het kunstproject is voornamelijk opgezet om kinderen weer lekker buiten te laten spelen. En daar zijn ze goed in geslaagd – het zijn niet alleen kinderen die hier nu graag naartoe komen!

Choi Hung Estate – Hong Kong

Dit veld is niet zo zeer kleurrijk, maar de appartementsgebouwen eromheen zijn dat wel. Binnen korte tijd is deze plek een ware Instagram-sensatie geworden. Hierdoor is het lastig om nog echt lekker een potje basketbal te spelen, want het staat altijd bomvol met groepen toeristen. De beste tijd om het veld helemaal voor jezelf te hebben, is 9 uur ’s ochtends!

Sunkist-veld – Bangkok, Thailand

Het frisdrankmerk Sunkist besloot voor hun nieuwe “Live Fresh with Passion” een basketbalveld in sloppenwijk Klong Toey helemaal te pimpen. Net zoals bij het veld in Parijs, will Sunkist met deze campagne de jongere generatie actiever maken en een gezonde levensstijl stimuleren. Naast het basketbalveld is ook een speeltuin gemaakt.

Carlo Carrà park veld – Alessandria, Italië

Dit kleurrijke basketbalveld is met veel geel, oranje, blauw en turquoise is echt een feestelijk gezicht. Er zijn, naast duidelijke basketbalveldlijnen, ook heel vrije vormen en lijnen te vinden in dit kunstwerk. De kleurkeuze, vertelt schilder Gue, is gebaseerd op standaard basketbalkleuren, met een beetje eigen toevoeging. De speelse lijnen staan symbool voor het speelse karakter van het basketbalveld: het moet vooral leuk zijn.

Madonna Inn – San Luis Obispo USA

Oké, dit is een tennisveld en geen basketbalveld, maar hij is zo leuk roze en blauw, dat hij wel in het rijtje erbij mocht. Je zou denken dat dit motel gemaakt is voor het Instagram-tijdperk, maar niets is minder waar: het bestaat al 60 jaar!

Zoo Lake – Johannesburg, Zuid-Afrika

Nike is vastberaden basketbalvelden te ontwikkelen en toekomstige atleten te inspireren, dus verscheen in 2017 niet alleen het Pigalle-veld in Parijs, er verschenen ook twee gepimpte velden in Johannesburg. Twee lokale kunstenaars, Faatimah Mohamed-Luke en Karabo Moletsane, kregen de opdracht een nieuw ontwerp te maken voor twee velden en daar een Afrikaanse draai aan te geven.

Regenboogveld – Santiago, Chili

Vorig jaar, op de Internationale dag tegen homofobie en transfobie, werden twee nieuwgeschilderde regenboog basketbalvelden onthuld in Santiago. Het zijn respect-velden (hashtag #CanchasdeRespeto), waarmee de makers hun steun aan de LHBT+ gemeenschap laten blijken. Dit is een veld waar iedereen mag spelen en iedereen welkom is. Om het veld in te wijden, werd er een potje gespeeld tussen een immigranten-team en een homo-team. De laatste heeft met 3-1 gewonnen!