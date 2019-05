Vijf goedkope bestemmingen voor een zomervakantie

Misschien heb je maanden geleden al een vakantie geboekt of misschien ben je nog druk op zoek naar een leuke, betaalbare en nieuwe vakantiebestemming? In dat geval hebben we een aantal unieke bestemmingen voor je op een rij gezet.

Als je op vakantie bent, wil je vooral genieten en je niet te druk maken om geld. Om te voorkomen dat je tien euro moet betalen voor een biertje is het handig om van tevoren al uit te zoeken waar je een beetje betaalbaar kunt vertoeven.

Sofia, Bulgarije

Bulgarije is een perfecte bestemming als je op zoek bent naar strand, zon en cultuur. Bij de Zwarte Zee zijn er genoeg resorts waar je je kunt opladen en een stad als Sofia biedt een mix van historie, cultuur en lekker eten. Sofia is trouwens de op één na oudste stad van Europa en rijk aan musea, mooie gebouwen en galleries.

Lissabon, Portugal

Lissabon heeft het allemaal: hippe conceptstores, rooftopbars op bijzondere plekken en talloze restaurantjes waar je lekker en heel betaalbaar kunt eten. Voor een euro scoor je al een kopje koffie. Waar het historische centrum van Lissabon vaak uit kronkelige straatjes en steile trappen bestaat, zijn populaire wijken als Baixa en Rossio overzichtelijk opgezet met fijne pleintjes, goede winkelstraten en parken. Elke wijk heeft zo zijn eigen karakter.

Malaga, Spanje

Málaga ligt in het zuidelijkste puntje van Spanje en daarom is het er bijna het hele jaar heerlijk warm. Naast de nodige zon vind je in Málaga ook de gezelligste restaurantjes, mooie gebouwen en heel veel leuke winkeltjes. De stad is een stuk kleiner dan bijvoorbeeld Valencia of Barcelona, maar daardoor kun je alles lopend doen (scheelt weer ingewikkelde trein/bus tochtjes). Vergeleken met Madrid of Barcelona is Malaga nog niet zo heel bekend bij het grote toerisme. De prijzen zijn daardoor een stuk lager. Een ticket scoor je vaak al voor een paar tientjes.

Fez, Marokko

Een bezoek aan Marokko is sprookjesachtig, bijzonder en magisch. Met slechts 3,5 uur vliegen ben je in een totaal andere wereld. Een citytrip naar Koningsstad Marrakech ligt misschien voor de hand, maar ook Koningsstad Fez (of Fès) wordt steeds populairder. Fez is net iets authentieker dan Marrakech en ook nog een stukje goedkoper. Voor 30 euro kun je al een nachtje slapen in een prachtige Riad. In vergelijking met Marrakech is Fez een stuk minder modern, maar daarom niet minder leuk. In Fez proef je meer van het echte traditionele Marokko. En de oude Medina van Fez is de grootste ter wereld en door UNESCO benoemd tot werelderfgoed.

Waddeneilanden, Nederland

Zee, eindeloze wolkenluchten, zeehonden, rust en geen zin om ver te reizen? Kies dan eens voor een vakantie op Texel, Vlieland of Terschelling. De eilanden zelf zijn niet perse heel goedkoop, maar het scheelt weer een ticket. De Nederlandse Wadden zijn werelderfgoed en uniek in de wereld. Wil je het extra goedkoop houden? Ga dan lekker kamperen. De natuurgebieden op Texel en Schiermonnikoog hebben inmiddels de status van een Nationaal Park. Daarnaast hebben veel eilanden te gekke, internationale festivals zoals Oerol op Terschelling en Into the Great Wide Open op Vlieland.