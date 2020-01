Drie redenen waarom je een VPN zou moeten gebruiken

Zo’n beetje iedere Nederlander is dagelijks online. Maar we weten lang niet allemaal hoe we veiliger kunnen internetten of alle opties optimaal benutten. Met een VPN maak je optimaal gebruik van alle mogelijkheden die het internet te bieden heeft en dat doe je bovendien op een veilige manier.

Met een zogeheten Virtual Private Network (VPN) leg je een soort eigen internetverbinding aan. Kenmerkend aan een VPN is dat al je internetverkeer versleuteld wordt. Als je gebruikmaakt van een VPN, verbindt je altijd met een server op een andere locatie. Zo kan je bijvoorbeeld doen alsof je vanuit de Verenigde Staten op internet gaat. Al die kenmerken hebben zo hun voordelen.

Amerikaans aanbod van Netflix kijken

Je virtuele locatie aanpassen naar een ander land heeft een groot voordeel als je veel ‘Netflixt’. Zeker als je al het aanbod van de Nederlandse Netflix al hebt gezien, kan je het aanbod uitbreiden door via een server in de Verenigde Staten naar Netflix te gaan. Dan kan je ineens alle films en series die daar op Netflix staan, gewoon bekijken.

Of stel dat je nou net zin hebt in die ene leuke film en die is niet terug te vinden in het Nederlandse aanbod. Dan kan je verbinden met verschillende servers in het buitenland en steeds kijken of de film vanaf die locatie wel beschikbaar is. Overigens kan je niet met alle VPN-providers Netflix USA bekijken. Als je verbinding maakt via sommige aanbieders, herkent Netflix dat je je niet daadwerkelijk op een bepaalde locatie bevindt. Toch zijn er voldoende opties voor VPN’s als je daar gebruik van wil maken voor een breder Netflix-aanbod.

Veilig op openbare wifi

Verbinding maken met een openbaar wifi-netwerk is heel handig als je bijvoorbeeld in een hotel of restaurant even iets wil opzoeken en niet je databundel wil opmaken. Het is ook nog eens heel makkelijk en vaak gratis, dus veel mensen maken er gebruik van. Maar dat gebruik gaat gepaard met risico’s waar veel wifi-gebruikers zich niet bewust van zijn. Hackers maken namelijk graag gebruik van een openbaar netwerk om persoonlijke gegevens buit te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld proberen inloggegevens, wachtwoorden en e-mails te onderscheppen. Om dat te voorkomen, biedt een VPN uitkomst.

Verbind je met een VPN, dan kan een hacker niet zomaar je internetactiviteit uitlezen. Alles wat je doet wordt gecodeerd van de ene locatie op het internet naar de andere verstuurd. En alles wordt ook nog eens omgeleid via een externe server. Wat een hacker in dat geval kan onderscheppen, is versleutelde data die van een onbekende locatie komt.

Anoniemer internetten

Ben jij het zat dat je steeds advertenties ziet van websites die je eerder hebt bezocht? Om dat tegen te gaan kan je je cookies verwijderen, maar langzaamaan slaan websites toch weer gegevens over jouw internetgebruik op. Of ben jij iemand bent die regelmatig zijn of haar zoekgeschiedenis wist, dan is een VPN gebruiken een makkelijkere oplossing. Doordat je een privéverbinding opzet, ga je anoniemer het internet op. Naast dat je je locatie aanpast, wordt je IP-adres ook verborgen als je een VPN gebruikt. Je IP-adres is eigenlijk een soort digitale vingerafdruk waarmee al je internetgebruik aan jou gekoppeld wordt.

Doordat het IP-adres verborgen wordt, kunnen andere internetgebruikers en websites niet zomaar herkennen wie je bent. Het enige wat anderen kunnen achterhalen zijn de gegevens van de VPN-server, waarbij niets nog te herleiden valt tot jou als gebruiker.

Hoe gebruik je een VPN?

Een VPN kan je zowel op een computer als op een smartphone of tablet gebruiken. Om een VPN te kunnen inschakelen, heb je een app of computerprogramma nodig. Die kan je installeren van veel verschillende VPN aanbieders. Als je er een hebt geïnstalleerd, is de volgende stap het verbinden met een server.

Als je verbindt met een server, kies je niet alleen voor een locatie, bijvoorbeeld New York, Verenigde Staten. Op die locatie zijn meerdere servers beschikbaar, die ieder een eigen nummer hebben. Je kiest dus een specifieke server om mee te verbinden. Eenmaal verbonden kan je veilig en beschermd internetten.

Het is overigens aan te raden om bij de keuze voor een VPN goed in het achterhoofd te houden welk doel je voor ogen hebt. Aanbieders verschillen bijvoorbeeld op het gebied van snelheid, veiligheid en meest geschikte device. Bedenk dus vooraf goed waarvoor jij een VPN wilt gebruiken.