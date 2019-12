Gotu Jims video houdt rekening met je databundel

Rapper Gotu Jim en Tele2 hebben de allereerste videoclip ter wereld uitgebracht die rekening houdt met je databundel.

De video van de track van Gotu Jim heeft twee versies: een variant die easy is op je databundel, omdat nog niet iedereen Unlimited Data heeft, en eentje waar alle registers zijn opengetrokken voor de ultieme unlimited ervaring. De dataslurper vs datazuinig dus… Hier zie je ze achter elkaar:

De samenwerking tussen Tele2 en Gotu Jim is speciaal ontstaan om het Unlimited Data-abonnement van de mobiele provider te promoten. Een abonnement waarbij je je nooit meer druk hoeft te maken om je datalimiet. En waarmee je zonder problemen die ultrazware video van Gotu Jim kunt afspelen natuurlijk. De titel van zijn tracks en video’s zijn, heel toepasselijk, Unlimited en Unlimited (Limited).

Bezig aan doorbraak

De rapper (echte naam Jim Lageveen, 22) uit Amsterdam is dit jaar aan een grote doorbraak bezig. Onder meer zijn nummers Tweede Klas Shit en Raak in de Disco vielen op. Het kwam tot samenwerkingen met Merol en Faberyayo (Pepijn Lanen) van De Jeugd van Tegenwoordig. 2019 werd bekroond met het album Generation K, een gelijknamige veelal uitverkochte tournee én de campagnesamenwerking met Tele2. Metro zocht hem op.

Tele2 vond jou wel goed passen bij dit project. Logisch?

Gotu Jim: „Ik denk het, haha. Het klopt ook wel. Mijn teksten en dingen die ik doe zijn soms grof, maar alles gaat met een grote knipoog. Dat viel blijkbaar op. Ik kreeg van Tele2 de vrijheid om te maken wat ik wilde maken, maar ik begreep natuurlijk dat bij een campagne dingen wel echt moeten kunnen.” Met een glimlach: „Dan ga ik niet zomaar álles zeggen.”

Gelijk aan Gotu Jim gedacht

Dat Tele2 eerder samenwerkte met de jou bekende heren van De Jeugd van Tegenwoordig, bracht jullie dat bij elkaar?

„Nee, de twee makers van de videoclip zijn bevriend met Abel, de platenbaas van mijn label Burning Fik. Toen de opdracht van Tele2 kwam dachten zij gelijk aan mij.”

Faberyayo duikt wel nog even in de clip op hè?

„Goed gezien, die hebben ze er toch weer even bijgehaald.”

Wat vond je ervan, dat je in je doorbraakjaar ook nog eens voor deze campagne werd gevraagd?

„Ik word inmiddels voor van alles gevraagd. Omdat we voor deze campagne een demo moesten maken, verwachtte ik er niet meteen iets van. We kregen zoals gezegd de vrijheid en geen strakke richtlijnen. Zo konden we een track maken en een video bedenken die we zelf grappig vinden, maar dat viel goed!”

Gotu Jim Limited en Unlimited.

Spontane ideeën zijn vaak de beste ideeën hè?

„Ja blijkbaar, want het heeft gewerkt. Vet hoor.”

Waar gaat de track over?

„Je ziet dat ik Unlimited geworden ben, er ontwaakt een superster in mij. Dat ik dit jaar die ster ben geworden, daar gaat het over. Misschien is het een beeeeetje overdreven, maar het is wel aan de hand. Daarnaast wilden we het speelse, wat mijn muziek deels is, overbrengen. Het mocht ook wel een beetje blij zijn.”

Uitgekleed en volledig uitgepakt

Wat kun je vertellen over de verschillende video’s?

„Limited is de uitgeklede versie van de Unlimited-clip. Net zo tof om te bekijken, maar je kunt echt het verschil zien in het verbruik van je data. Met de Unlimited-versie hebben we uiteraard volledig uitgepakt. Met heel veel kleur, danseressen en vliegende dino’s.”

Het verschil (2).

Je zingt ‘we blijven scrollen door de tijd’. Dat past natuurlijk goed bij een campagne over Unlimited Data…

„Het past goed bij de campagne, maar het is ook écht zo. Dat merk ik aan mezelf ook hoor. Vingers blijven hangen op schermen van smartphones en voor je het weet ben je een kwartier verder. We moeten oppassen dat we niet nog maar twee uurtjes per nacht slapen natuurlijk.”

Posters van mezelf in de stad

Je album Generation K is er nu een maand. Wanneer kunnen we écht niet meer om Gotu Jim heen?

„Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Dat ik nu de Unlimited Data-campagne heb mogen doen en plotseling posters van mezelf in de stad zie hangen, dat zijn momenten hoor. Dat is gewoon weird, dat is gewoon raar. Maar komend festivalseizoen ga je me overal zien.”

Rappers die doorbreken hebben de laatste jaren kans om gevraagd te worden voor Expeditie Robinson. Zie je jezelf al zitten zonder eten en zonder Unlimited Data?

„Je bent de tweede al die dat vraagt! Ik weet het niet, want ik ben fysiek niet zo sterk en heb geen goede conditie. En dat terwijl ik de deelnemers allemaal moeilijke dingen zie doen. Maar ik zou veel zin hebben om iedereen te misleiden en te manipuleren.”