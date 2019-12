Goede voornemens 2020: bespaar op je telefoonkosten

Nu december begonnen is, is het tijd om na te denken over eventuele goede voornemens. Over het gebruik van je telefoon bijvoorbeeld.

Uit cijfers blijkt dat de meeste mensen al op 12 januari stoppen met hun voornemens. Stoppen met roken of het beginnen met sporten zijn misschien dan ook niet echt dé voornemens waar je direct wat van merkt wanneer je er net mee begonnen bent. Naast deze standaard voornemens willen veel mensen na de dure decembermaand in ieder geval in januari besparen op hun uitgaven, iets waar je wel snel al iets van merkt. Hierbij vergeten ze vaak dat je niet alleen op boodschappen, etentjes en kleding kunt besparen. Weet jij bijvoorbeeld hoeveel je iedere maand uitgeeft aan je telefoonabonnement? Grote kans dat die telefoonrekening toch iets hoger ligt dan je misschien zou willen. Daarom hebben we in dit artikel enkele tips voor je verzameld waarmee je kunt besparen op je telefoonkosten in het nieuwe jaar.

Vergelijk meerdere aanbieders met elkaar

Hoe aantrekkelijk het ook is om gewoon bij je telefoonaanbieder te blijven nadat je abonnement af is gelopen, moet je weten dat dit niet het meest voordelig is voor je portemonnee. Nog steeds zijn er veel mensen in Nederland die hun telefoonabonnement automatisch laten verlengen. Dit gebeurt vrijwel altijd tegen hoge verlengingstarieven. Die tarieven leken aan het begin van je contract zo aantrekkelijk en surprise: dat waren ze waarschijnlijk toen ook. Ben je één of twee jaar verder dan is de kans groot dat je veel goedkoper uit kunt zijn wanneer je een nieuw abonnement afsluit. Iedere aanbieder stunt immers met prijzen en abonnement waardoor de kans groot is dat je door telefoons vergelijken binnen enkele minuten de beste deal voor jou vindt. Neem er even tijd voor en je bespaart al tot enkele tientjes tot misschien wel honderd(en) euro’s per jaar. Dat is die tijd toch zeker wel waard?

Ga voor Sim Only bij een goed toestel

Beschik je echter nog over een toestel dat het prima doet op het moment dat je abonnement eindigt? In dat geval kun je nóg goedkoper uit zijn dan wanneer je besluit om over te stappen naar een nieuw toestel met een voordelig abonnement. Wat dacht je van het kiezen van een Sim Only-abonnement? Sim Only houdt in dat je alleen betaalt voor wat je verbruikt. Je hoeft namelijk geen toestel meer af te betalen, omdat je al over een toestel beschikt. Bij Sim Only zijn net als bij abonnementen met toestellen diverse soorten maandabonnementen beschikbaar. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit voordelige abonnementen met weinig belminuten en laag internetverbruik of je gaat voor een iets duurder maar nog steeds voordelig abonnement met een hoger verbruik. Kortom: er is voor iedere gebruiker wel een passend Sim Only-abonnement beschikbaar en dat voor een nog lagere prijs dan een nieuwe telefoon met scherp abonnement.

Kies voor een refurbished toestel

Naast het overstappen op Sim Only is er een andere manier waarmee je geld kunt besparen op je telefoonkosten, namelijk het kiezen voor een refurbished smartphone. Met een refurb telefoon draag je ook nog eens je steentje bij aan een betere wereld. Refurbished staat namelijk voor ‘opgelapt’; tweedehands telefoons die compleet zijn vernieuwd en opgelapt voor een tweede of misschien zelfs derde leven. Er zijn tegenwoordig diverse webshops waar je dit soort iPhones en Samsungs zo goed als nieuw kunt kopen, maar dan voor een veel lagere prijs. Mocht je telefoon na een abonnement nou niet meer zo goed zijn voor een tweede ronde met Sim Only dan kun je altijd nog kijken naar het aanbod van refurbished telefoons. Zo’n goedkope refurbished smartphone is in combinatie met een Sim Only-abonnement vaak ook nog eens goedkoper.

Neem altijd een passend abonnement

Last but not least: kies altijd voor een abonnement dat het beste bij jouw verbruik past. Telefoonaanbieders stunten altijd met te gekke deals die op het eerste oog interessanter lijken dan ze uiteindelijk zijn. Ben jij namelijk geen beller maar wil je wel gebruik maken van veel GB aan internet? Dan heb je helemaal niets aan een telefoonabonnement waarbij je veel belminuten voor een lage prijs hebt. Dit geldt natuurlijk ook andersom zo: bespaar je geld daarom liever voor het soort abonnement waar je daadwerkelijk gebruik van maakt. Je zult zien dat je veel voordeliger uit bent dan wanneer je blind voor de eerste de beste deal kiest. Wist je dat je vandaag de dag met een goede wifi-verbinding ook heel gemakkelijk en snel kunt bellen via WhatsApp of Skype? Misschien heb je daarom wel een minder grote belbundel nodig dan je in eerste instantie had gedacht.