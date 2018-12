'Meesten stoppen op 12 januari met goede voornemens'

Bij Oud en Nieuw horen een aantal vaste elementen. Een van deze Nieuwjaarstradities is het doen van allemaal goede voornemens. Gezonder eten, stoppen met roken, vaker sporten, dat soort dingetjes. Dat we dit niet heel lang volhouden is allang geen nieuws meer.

Nu hebben wetenschappers nu de exacte datum gevonden waarop dit gebeurt. Twaalf dagen, zo kort blijven de goede intenties gemiddeld van kracht. 12 januari is de Sjaak Afhaak-dag waarop de meesten weer terugvallen in hun slechte gewoontes van het oude jaar.

Megaonderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door Strava, het sociale medium voor sporters. Zij analyseerden maar liefst 31,5 miljoen updates van begin dit jaar en konden zo precies herleiden op welk moment het bij de meesten misging. Een verklaring hiervoor geven ze ook.

„Je aan goede voornemens houden is knap lastig, er wordt een hoop over gepraat en de druk om in januari gezonder en fitter door het leven te gaan is groot", zo stelt Gareth Mills van Strava aan de Independent. „De belangrijkste factor om toch te slagen is motivatie en nadat we miljoenen uploads analyseerden kwamen we erachter wanneer het misgaat."

Volgens een studie die werd uitgevoerd door de Universiteit van Scranton lukt het in slechts povere acht procent van de mensen met goede voornemens om zich daadwerkelijk aan hun beloftes te houden. Meestal hebben deze nieuwjaarsbeloftes te maken met gezondheid, levensstijl of geldzaken.

Het gaat voornamelijk de mist in omdat mensen te hoge verwachtingen hebben en vage doelstellingen stellen die niet meetbaar zijn. 'Meer sporten', werkt bijvoorbeeld een stuk minder goed dan 'twee keer per week naar de fitness'.

Toch slagen?

Word je hier een beetje teneergeslagen van? Het is namelijk niet alleen maar slecht nieuws. Goede voornemens kunnen wel degelijk uitkomen, maar dan zul je je zelf een bepaalde mindset moeten aanleren en het stapje voor stapje willen verbeteren. Probeer niet te veel tegelijkertijd en los je problemen een voor een op, zo vertelt voedingsdeskundige Dr. Carly Moores van de Flinders Universiteit aan Fox News.

„Begin met kleine veranderingen en werk stapsgewijs," vertelt zij. „Stel doelen voor jezelf en kijk achteraf terug of het gelukt is. Stel op deze momenten je doelstelling voor het volgende meetpunt bij. De veranderingen die je graag wil, zullen niet van de een op de andere dag komen. Verwacht ook niet te snel resultaten, het kan heel goed zijn dat je het verschil pas maanden later zult merken."

Overigens is 1 januari een datum, net als alle andere data. Wil je bijvoorbeeld vaker sporten? Dan kan dat in principe op elke dag van het jaar. Bijkomend voordeel is dat de sportscholen dan niet afgeladen vol zitten zoals in de eerste twee weken van januari.