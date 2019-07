Instagram onderneemt actie tegen pesters

Instagram gaat proberen om met een nieuwe functie pesten tegen te gaan. Wanneer iemand een bepaalde reactie wil plaatsen, kan er een pop-upscherm verschijnen, dat de poster aan het twijfelen moet brengen.

'You are so ugly and stupid'

Op foto's laat Instagram zien dat bij een negatieve post 'You are so ugly and stupid' er een scherm komt met de tekst. „Hou Instagram een positieve plek. We vragen je om je comment te overdenken. Deze komt overeen met eerder gerapporteerde reacties."

In eerste instantie zal de functie alleen uitgerold worden onder de Engelstalige gebruikers. Het is de bedoeling dat het op langere termijn ook in andere talen gaat werken. Daarnaast komt er nog een aparte tool, Restrict, die automatisch alle nare reacties er voor je uitfiltert, ook al heb je de postende persoon niet geblokkeerd.

„We hebben van jongeren gehoord dat ze soms tegenzin hebben om iemand te blokkeren, ontvolgen of te rapporteren", vertelt Instagram-baas Adam Mosseri. "De situatie zou daardoor kunnen escaleren, wat ook weerslag kan hebben als ze in het echte leven hun pester tegenkomen."

Zelfmoorden

Dat Instagram maatregelen neemt tegen online pesten is niet zo gek. Er is de voorbije periode veel vraag geweest naar een dergelijke maatregel van het sociale medium. Vooral vanuit Groot-Brittannië en Maleisië was die roep er na diverse zelfmoorden die (deels) gelinkt konden worden aan Instagram-pesten.