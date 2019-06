De haken en ogen van Netflixen in het buitenland

De kans is groot dat jij de komende maanden naar het buitenland gaat. Lekker op vakantie, misschien met het vliegtuig. Dan is het lekker om je Netflix die je van thuis gewend bent mee te nemen. Dat kan ook, maar wel tot op zekere hoogte.

Het is natuurlijk de vraag of je Netflix wel wil kijken op vakantie. Voor de een is de vakantie een moment om juist eindelijk wel even voor een goede serie te gaan zitten, maar als je juist in Nederland al veel Netflix kijkt en je echt even helemaal weg wilt zijn, dan wil je misschien even geen rode N op je telefoonscherm zien. Dat is natuurlijk aan jou, maar mocht je wel willen Netflixen, dan is dat zeker een mogelijkheid.

Netflixen in het vliegtuig

In het vliegtuig Netflix kijken, dat is geen probleem. Je downloadt thuis op je wifi vast een paar afleveringen van die ene serie waar je net helemaal inzit, of die film die je al vijf keer is aangeraden waar je maar geen tijd voor hebt, en je kunt op je vlucht lekker offline kijken. In het vliegtuig is dat nog geen probleem, maar het kan wel zijn dat het in het land waarin je op vakantie bent niet werkt.

Misschien denk je: ik heb het gedownload, dus het staat op mijn telefoon, maar dat is niet helemaal juist. Zo’n beetje elk land heeft weer zijn eigen Netflix. Zo kun je in het ene land bijvoorbeeld wel de film Romeo+Juliet kijken, maar in een andere niet. Je kunt daar op je hotelwifi natuurlijk je voordeel mee doen: je gaat dan op Netflix met je Nederlandse account en krijgt het aanbod uit het land waarin je je bevindt. Dus wil jij die film die niet in Nederland beschikbaar is heel graag zien, dan kan dat tijdens je vakantie.

Maar, zit je op datzelfde hotelwifi en wil je een gedownloade film zien die je in Nederland erop zette, dan kan het zijn dat die niet afspeelt als die in dat land niet wordt ondersteund. Er staat dan bij “Niet beschikbaar”. De gouden tip is dan om van de hotelwifi (en van je mobiele internet) af te gaan en de app opnieuw op te starten. Als het goed is, dan zie je weer de film die je hebt gedownload en speelt deze ook af. Let op, dat betekent natuurlijk wel dat je geen internetconnectie meer hebt, dus WhatsAppjes en e-mail komt dan tijdelijk niet meer binnen.

VPN-verbindingen

Wil je per se iets van de Nederlandse Netflix kijken en heb je dit niet kunnen downloaden? Dan wil je misschien een VPN-verbinding gebruiken om toch nog bij de Nederlandse content te kunnen. Pas op reis op met VPN-verbindingen, want het kan zijn dat het land waarin je je bevindt VPN verboden heeft of waar in ieder geval restricties gelden voor het gebruik ervan. Dit is het geval in onder andere China, Iran, Rusland en Turkije.

Een andere handige vakantietip, dat is om je Chromecast in je koffer te gooien, mocht je die hebben. Als je in je hotel of Airbnb een televisie hebt, dan kun je je Chromecast eraan hangen en samen met je reisgenoten op een groot scherm genieten van Netflix of een andere streamingdienst. Het kan zeker niet altijd, maar gelukkig is de Chromecast een klein en licht apparaatje, waardoor je er niet veel last van hebt in je bagage. Goede reis!

