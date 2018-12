Ook 06-nummer niet veilig voor hackers

Dacht je dat je 06-nummer altijd veilig was voor hackers? Dan heb je het bij het verkeerde eind. Hackers hebben namelijk een nieuwe truc bedacht waarmee ze nu ook via je 06-nummer een hoop van je kunnen stelen.

Provider oplichten

De nieuwe hacktruc wordt ook wel 'sim-swapping' genoemd, meldt RTL Nieuws. Een hacker ligt in dit geval niet jou op, maar de telecomprovider waar je bij bent aangesloten. Ze doen zich voor als jou en overtuigen via de telefoon een medewerker van de telecomprovider ervan dat ze het 06-nummer over moeten zetten naar een simkaart die in het bezit is van de hacker. En zo krijgen ze al snel toegang tot alle accounts waaraan jouw 06-nummer is verbonden.

Dat wil niet altijd zeggen dat ze direct geld van je kunnen stelen, maar vaak kunnen ze zo wel bij gevoelige e-mails, foto's of documenten komen. Die krijgen ze vervolgens te publiceren, tenzij jij losgeld betaalt.

Veel geld

De hackers verdienen met sim-swapping soms wel tienduizenden euro's. Ze verkopen de gegevens namelijk ook weer door aan andere hackers, waardoor ze nog meer geld vangen.

Met de nieuwe hacktruc is de extra beveiliging tweestapsverificatie via je 06-nummer ineens niet meer zo betrouwbaar. Die is namelijk vaak niet beveiligd tegen sim-swapping.