109 Ik zag mezelf al in een Spaanse cel zitten

„Snel zet die muziek zachter!,” roep ik. J.Balvin klinkt keihard door de speakers en als ze dat horen denken ze natuurlijk helemaal dat we bezopen. Eerlijk gezegd zijn we dat ook. Ik wist dat het een slecht idee was. Er zijn niet voor niet alcoholregels, waarom zouden die op Ibiza niet gelden? Ineens bekruipt me een heel naar gevoel.

Deze avond was misschien ook wel ‘to-good-to-be-true’. Zal je net zien dat ik al mijn zuurverdiende geld aan een boete kan uitgeven! Of misschien moet Tommy wel mee naar de cel. En wij zijn vast medeplichtig. Ik weet niet of het door de alcohol komt, maar de tranen springen in mijn ogen. Jessie ziet het en fluister me toe: „Maud, maak je niet zo druk joh!”Op het moment dat Tommy in de blaastest blaast hou ik mijn hart vast. Hij heeft zeker zes glazen teveel gedronken.

De agent kijkt op het apparaatje, kijkt naar Tommy en werpt dan een blik op ons. Ik lach lief. Daarna kijkt de agent weer op zijn apparaatje en geeft Tommy een knikje dat hij door mag rijden. ‘’WTF?!” Schreeuw ik net iets te enthousiast. De rest begint te lachen. „Relaxed, zo gaat dat hier op Ibiza. Zolang je niet met drugs achter het stuur zit, is het allemaal geen ramp," zegt de neef van Tommy. Pff, dat kan allemaal wel zo wezen, ik zag mezelf al in een Spaanse politiecel zitten.

Niet veel later zet Tommy ons af bij ons appartement. Er volgt een hartstochtelijke zoen en even twijfel ik of ik niet met hem mee zou gaan. Ondertussen loopt niet alleen buiten te temperatuur hoog op, ik krijg het ook steeds heter van Tommy en ik kan niet wachten om een vervolg te geven aan onze zoensessie. Tot nu toe is het er telkens nog niet van gekomen. Wat ik toch vrij opmerkelijk vind te noemen..

De rest van de dagen bestaan vooral uit uitslapen, ontbijtje halen bij de buurtsupermarkt, strand, optutten op de hotelkamer en s’avonds drinken we eer sangria dan goed is en genieten we van alle heerlijke tapas. We brengen de helft van de tijd met Tommy en zijn vrienden door. Jessie vindt een van zijn vrienden leuk en we hebben ontzettend veel lol met elkaar. Op een van de dagen zijn we met de hele groep naar Formentera gegaan, een eiland vlakbij Ibiza. Tommy had een boot gehuurd. Ik wist helemaal niet dat hij kon varen, maar ik kom er steeds meer achter dat hij van heel veel markten thuis is.

Kennelijk speelt hij ook al acht jaar lang piano. Hij blijft mij verassen. Goed, Formentera was een grote droom. Het was net alsof ik op een film set terecht ben gekomen. Het water was zo blauw en het zand zo wit! Ik heb nog nooit zo’n mooi plek gezien. Aan de eind van de middag dobberden Tommy en ik rond op een luchtbedje in de zee. Het water was super ondiep dus hij kon nog gewoon staan.. Tommy legde zachtjes zijn hand op mijn bil en begon langzaam mijn dijen te masseren en voor ik het weet gleed zijn hand in mijn zwembroekje. En terwijl ik uitkeek op een felblauwe zee, bracht Tommy mij naar een hemels hoogtepunt. Net op het moment dat ik mijn hand op zijn zwembroek legde, hoorde we in de verte gespetter: Jessie komt onze kant op.

Tommy fluisterde in mijn oor: „Ik kan niet wachten om dit verder af te maken. Ik heb morgenavond een verrassing voor je… Ik heb een hotelovernachting geboekt in Ushuaïa zou je het leuk vinden om met mij daar te slapen? “

„Nou dat moet ik even met Jessie overleggen..”, zeg ik. „Wat moet je met mij overleggen?” roept Jessie die net aankomt lopen. Volgens Jessie hoef ik niets te overleggen. „Dat is een van de mooiste hotels van Ibiza, tuurlijk ga je daar slapen. Ik vermaak me wel.” De laatste dagen vliegen voorbij. We gaan nog een avond helemaal los bij Elrow! Een soort carnaval/ cirque du soleil! Er hangen allerlei acrobaten in de lucht, om het uur wordt er confetti door de club gespoten en iedereen dans uitzinnig. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt! We blijven uiteindelijk als laatste over in de club en pas rond 08.00 uur liggen we in bed.

De avond voordat ik met Tommy in Ushuaïa slaap gaan we eerst nog met zijn allen naar de gelijknamige club. De sfeer zit er goed in en Tommy en ik kunnen niet van elkaar afblijven. Juist omdat we zolang hebben moeten wachten is de spanning groter en groter. Ik heb een kort jurkje aan en Tommy zijn hand is al meerdere malen onder mijn rokje gegleden. Rond 23.15 uur komen we aan in de kamer. Of nouja ik zou het eerder een big als appartement noemen. Dit is zo’n hotelkamer die je ziet in films. Jacuzzi in de slaapkamer, met uitzicht op het strand, een bed waar je met een heel gezin in zou kunnen slapen en een goedgevulde mini-bar.

Terwijl Jelle de jacuzzi laat vollopen, ga ik even naar de toilet op mij op te frissen. Als ik op de toilet zit hoor ik Jelle schreeuwen. „Ik zet even een muziekje op, mag ik jouw Spotify openen?” „Tuurlijk,” schreeuw ik terug!

Op de wc werk ik snel mijn mascara bij en fris het beneden op. Speciaal voor de gelegenheid heb ik een mooi lingeriesetje aangetrokken. Met mijn meest verleidelijke blik kom ik de badkamer uitlopen en ik kan niet wachten om Tommy te bespringen.

Maar als ik Tommy zijn blik zie lijkt, is de zin snel vergaan. Hij kijkt alsof hij net een hele zure citroen heeft moeten wegwerken. „Wat is er??”

„Ja sorry! Ik pakte je telefoon om wat muziek aan te zetten. En je kreeg net een appje binnen… Ik wilde het niet lezen, maar de tekst kwam naar boven in je scherm.” Ik gris mijn telefoon uit zijn handen en begin te lezen.

„Lieve Maud, ik heb goed nagedacht, ik ben een klootzak geweest. Het spijt me verschrikkelijk, ik wil je..”