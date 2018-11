We sporten te weinig en hierom is dat niet oké

Grote kans dat jij of je vrienden je er regelmatig schuldig aan maken. Op de vraag hoe het gaat, krijg je vaak het antwoord: ‘Goed, druk!’. Maar waarom zijn we allemaal zo druk, of valt het stiekem wel mee? En hoe word je stress de baas? Psycholoog Thijs Launspach specialiseerde zich op stress, drukte en burn-outs en helpt je in zijn nieuwe boek Fokking Druk een beetje op weg. Want: ,,druk zijn is een keuze”.

Alles moet perfect

,,Er is niet één reden, het zijn veel verschillende redenen dat we zo druk zijn”, legt Launspach uit. ,,Ons werk is veel drukker geworden, omdat banen complexer zijn. We mailen meer dan twee uur per dag en de grens tussen werk en privé is aan het vervagen. We leiden massaal aan fomo en hebben de neiging onze dagen te vullen met interessante activiteiten. En we zijn verslaafd aan onze telefoon, de spaarzame momenten die we hadden om te ontspannen, verdwijnen in die telefoon.”