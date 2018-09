Moe en uitgeput? Zo versla jij je herfstdip 

Met korte, koude dagen wordt jouw humeur langzaam ondragelijk. Je bent moe, uitgeput en ligt het liefst de hele dag onder je kleedje op de bank. De welbekende herfstdip doet zijn intrede. Om je uit je deze dip te helpen: hoe versla je dit onuitstaanbare gevoel?

1. Laat het staan

Als je door de supermarkt loopt en je voelt je wat lamlendig, is het extra verleidelijk om die zak witte chocoladepepernoten in je karretje te leggen. Maar doe dit alsjeblieft niet. En nee, pak ook geen donuts uit het bonusschap. Blijf genoeg groente en fruit eten en je zult merken dat je lichaam hier positief op reageert.

2. Kom van die bank af

Als je de keuze hebt tussen onder een dekentje op de bank liggen en een paar squats maken in de sportschool, is de eerste keus natuurlijk verleidelijk. Maar die squats (of dat rondje hardlopen), zorgen er wel voor dat je een stuk beter in je vel zit. Geef jezelf een schop onder de kont en kom in beweging. Het kost natuurlijk wat energie, maar geloof ons: het levert nog meer energie op.

3. Plan genoeg leuke dingen

Stel je voor, je herfstdip is maximaal en je bedenkt je dat dit grauwe weer tot ongeveer halverwege maart standhoudt. Dan zakt de moed je toch direct in de schoenen? Zorg er daarom voor dat je genoeg leuke dingen plant. Je hebt dan altijd iets om naar uit te kijken en hebt geen eindeloos uitzicht op regenachtige dagen vanachter je keukenraam.

4. Geniet van het seizoen

Er zijn genoeg dagen waarop de regen met bakken uit de hemel valt, maar bedenk dat de herfst ook prachtige dagen met zich meebrengt. Baal dus niet, maar koester het. Zo is de herfst - wanneer het niet regent - ideaal om lekker in het bos te wandelen. En ja: dan heb je die warme chocolademelk met (heel veel) slagroom, echt wel verdiend.

5. Creëer ritme

Blijf niet tot diep in de middag in je bed knorren, maar sta een beetje op tijd op en zorg dat je je ritme behoudt. Op deze manier slaap je ’s avonds een stuk beter... en laat slaap nou net hetgeen zijn we allemaal ontzettend fijn vinden.

6. Luister naar jezelf

Met weinig zonlicht, guur weer en meer binnenleven is het belangrijk om goed naar jezelf te luisteren. Voel je je niet zo goed? Eet gezond. Ben je erg moe? Zorg dat je op tijd slaapt. Ben je uitgeput? Zorg voor voldoende rust. Respecteer je lichaam en loop jezelf niet voorbij.

En onthoud: af en toe toegeven aan de verleiding om met een flinke pizza op de bank te liggen is natuurlijk helemaal oké. Daar is het immers herfst voor.