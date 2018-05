Het leed dat een vriendenuitje plannen heet

Binnen nu en drie maanden een weekendje weg plannen met de vriendengroep: niet al te ingewikkeld. Zou je denken. Maar drie datumprikkers en een bijna uit frustratie kapot gegooide telefoon verder blijkt dat zo’n groepsuitje plannen met mijn vijf vriendinnen zo makkelijk nog niet is.

De een studeert, de ander werkt fulltime, weer een ander kan niet zomaar een dagje vrij opnemen vanwege haar werk in het onderwijs en ik heb als journalist vrij onregelmatige diensten, waardoor ik nogal eens in het weekend of ’s avonds werk. Het nieuws staat immers nooit stil.

Dan zijn er nog relaties, andere sociale verplichtingen en sportuitjes en vervolgens kunnen wij de komende drie maanden niet eens een weekendje met zijn allen weg. Sterker nog: een avond vinden waarop we allemaal kunnen, blijkt al een probleem (lees: uitdaging).

Woensdag bier?

Als ik mijn frustraties over de redactie gooi, blijk ik niet de enige met deze kwestie. „Herkenbaar”, vindt een collega. „Dan gooien we er maar weer een datumprikker uit.” De mannelijke collega’s zien de moeilijkheden niet zo. „Bij ons is het gewoon: ‘Woensdag bier drinken? Ja, is goed’.”

Dat werkt natuurlijk prima, maar als je echt een datum wil waarop de hele vriendengroep kan, is die methode helaas niet waterdicht. En ook die datumprikker werkt alleen als iedereen ‘m direct invult. Anders loop je het risico dat er tussendoor alweer allerlei nieuwe afspraken zijn gemaakt.

Regel

Rosan (24) heeft een betere oplossing. „Wij hebben nu een nieuwe regel: we spreken iedere twintigste van de maand af. Of het nu een zaterdag, maandag of dinsdag is. Je zorgt maar dat je vrij bent.” Tot nu toe loopt dat goed in hun tienkoppige vriendengroep. „Niet dat afspreken daarvoor zó moeilijk ging, maar op deze manier heb je in ieder geval altijd een datum. Dat kun je daarna altijd nog vaker afspreken met minder, en dan is het ook niet zo erg als iemand er een keer niet bij is.”

Ook Sanne (30) heeft zo’n grote vriendengroep, bij wie het „heilige vriendinnenweekend” áltijd lukt. Hun geheim? „We plannen het weekend ieder jaar meteen weer in voor het volgende jaar. Altijd het één na laatste of het laatste weekend in mei. Zo weet iedereen al ruim een jaar van tevoren waar zij aan toe is en kunnen we op tijd vrij vragen.”

Systeem

Erbij neerleggen dat het nou eenmaal niet gaat lukken met zijn allen is ook nog een optie. Esther (25) heeft dat met haar vriendengroep – „zes drukbezette mensen” – gedaan. We hebben nu een systeem dat we vaker afspreken, maar dan met alle mensen die kunnen. Dus als je er de ene keer niet bij kan zijn, duurt het gelukkig niet zo lang voordat we weer afspreken en je wellicht wel kan.”

Ik besluit het nog éénmaal te proberen en een datumprikker aan te maken. Er moet toch wel een weekend te vinden zijn waarop we allemaal kunnen. Augustus 2020 wellicht, meiden?

