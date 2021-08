Disney Plus: 5 korte Pixar films die iedereen minimaal één keer moet zien

Disney+ is een fantastische streamingdienst voor iedereen die Disney, en de daarbij behorende studio’s, een warm hart toedraagt. Maar het is ook hét platform dat ervoor zorgt dat je bepaalde content kunt zien waar je eerder geen hand op kon leggen. Zo ook de hele korte Pixar films die je normaal gesproken vóór een film in de bios te zien kreeg, of alleen via de extra’s van een DVD kon bekijken.

De korte Pixar films brengen meer teweeg dan je in eerste instantie zou verwachten. Als je erover nadenkt is dat eigenlijk helemaal niet zo gek, want de films vertolken de iconische stijl van de studio en zijn door de korte speelduur uiterst toegankelijk. Het aanbod is op dit gebied dan ook groots, maar welke zijn nu echt de moeite waard?

Disney Plus: 5 korte Pixar films die je een keer moet zien

Wie nog nooit een korte Pixar-film gezien heeft, mist wat ons betreft echt iets. De filmpjes zitten visueel namelijk sterk in elkaar en zijn vaak voorzien van soundtracks die dagenlang in je hoofd blijven hangen. Als je geen zin hebt om ze allemaal te bekijken, maar wel een goede indruk wil krijgen van de veelzijdigheid van Disney+, dan is deze lijst voor jou.

De volgende vijf korte Pixar films zijn de moeite waard:

1. Lava

Er is altijd veel discussie over welk liefdesverhaal in de wereld van Pixar nu het beste is. Veel mensen denken al snel aan Carl en Ellie uit Up, maar er zijn ook heel veel fans die juichen voor Uku en Lele. Op Disney+ is te zien hoe de twee vulkanen, door middel van prachtige muziek, kapotgaan van liefdesverdriet. Alleen lijkt het gebroken hart niet voor altijd gebroken te zijn. Word je niet gepakt door het verhaal, wat ons zeer sterk lijkt, dan zal de heerlijke muziek van deze film het wel voor je doen. En als dat nog niet voldoende is, dan zal de vormgeving van dit Pixar-meesterstuk je zonder twijfel over de streep trekken.

2. Knick Knack

Er zijn veel Pixar-films die terecht wat bekendheid genieten, maar dat geldt ook zeker voor de korte speelfilms. Als mensen de term ‘Pixar Short’ horen is de kans vrij groot dat er gedacht wordt aan The Snowman. Het iconische personage speelt de hoofdrol in de korte film Knick Knack, die je nu op Disney+ kunt bekijken. Net als bij de bovenstaande titel haalt de filmstudio ook hier weer alles uit de kast op het gebied van animatie en muziek. Een heerlijke combinatie die ervoor zorgt dat het verhaal van deze, in een glazen bol gevangen, sneeuwpop je aan het hart gaat.

3. One Man Band

Wie alle korte films van Pixar op Disney+ bekijkt zal opmerken dat het bedrijf erg creatief is met de namen van zijn hoofdpersonages. Waar Uke en Lele de hoofdrol spelen in Lava, pakken Bass en Treble de hoofdrol in de film One Man Band. Het verhaal is aangrijpend en laat zien waar Pixar echt goed in is. De animaties en muziek zorgen ervoor dat de vrij vreemd vormgegeven personages de harten van de kijkers weten te veroveren. Volop genieten, dus.

4. For The Birds

De Pixar Short For The Birds staat als enige film beter bekend onder een andere naam. De film heeft als The Birds namelijk aardig wat populariteit weten te winnen. Knap staaltje werk, want er wordt niet gesproken in de film. De vogels communiceren alleen met elkaar door middel van verschillende geluiden. Iets dat door de prettig vormgeving en de muziek uitstekend tot zijn recht komt.

5. Geri’s Game

Geri’s Game is zonder twijfel de meest aandoenlijke Pixar Shorts die te zien is op Disney+. Het is een simpele film waarin een oude man, in zijn eentje, geniet van een potje schaak in het park. Het klinkt als een van de saaiste plots die er zijn, maar het is daadwerkelijk indrukwekkend. Hoe meer we erover zeggen, hoe meer we deze film verpesten. Dit is wel een echte must-see.