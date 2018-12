Kwart vrouwen vindt kookkunsten van man walgelijk

Een kwart van de Nederlandse vrouwen vindt het eten dat hun mannelijke partners hen voorschotelen niet te eten. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1032 Nederlanders uitgevoerd voor Keukenloods.

Maar liefst 28 procent van de Nederlandse vrouwen vindt dat hun partner niet goed kan koken. Bij vrouwen boven de zestig jaar oud is dat zelfs nog veel meer: daarvan vindt 37 procent dat hun partner er niets van bakt. Daarnaast zegt een op de vijf jonge vrouwen zich weleens te schamen tegenover hun partner of gasten, voor het eten dat ze op tafel zetten.

Opvallend detail is dat de mannen in kwestie niet echt doorhebben dat hun kookkunsten niet bepaald in de smaak vallen; slechts 13 procent van de mannen schijnt zich wel eens te schamen voor wat ze anderen voorschotelen. En mannen zijn over het algemeen veel gelukkiger met de kookkunsten van hun partner. Slechts 14 procent vindt dat hun wederhelft er niets van kan.

Eerlijk zijn

Of we eerlijk zijn over het feit dat we het eten dat we krijgen dan niet lekker vinden? Best wel! Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat ze het eerlijk zeggen als het eten van een ander niet geslaagd vinden. Opvallend is wel dat maar liefst tweederde van de mannen hierbij kiest voor eerlijkheid, tegenover slechts de helft van de vrouwen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat we behoorlijk ouderwets zijn op het gebied van koken: vrouwen blijken namelijk voor het overgrote deel verantwoordelijk te zijn voor het avondeten. Maar liefst driekwart van hen zegt ’s avonds vaker de schort voor te binden dan hun wederhelft. En dat kan voor behoorlijke discussies zorgen, want 17 procent van de ondervraagden geeft aan dat er wel eens ruzie wordt gemaakt over wie er kookt die dag.