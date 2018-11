Coca-Cola: concrete stappen maken voor duurzaamheid

Coca-Cola wil niet alleen het bedrijf zijn van 7 miljoen drankjes per dag. Nee, groei en duurzaamheid gaan hand in hand.

Klanten, studenten, experts, journalisten en opiniemakers, allemaal zitten zij deze maand met Coca-Cola om tafel tijdens een reeks speciale ontmoetingen over duurzaamheid. Voor het tweede opeenvolgende jaar ontmoeten medewerkers van het bedrijf en de genodigden elkaar op een mooie locatie – dit jaar in Rotterdam – voor een dialoog over duurzaamheid. OPEN heten de gespreksdagen, net zo open als Coca-Cola over duurzaamheid wil zijn. Maandagmiddag startte de ontmoetingscampagne. Op 23 november gaan de OPEN-deuren weer dicht, maar de gesprekken worden in kleinere sessies voortgezet.

Ambities tot 2025

Vorig jaar presenteerde het bedrijf, ook in Metro, haar ambities tot 2025 met betrekking tot duurzaamheid in het This Is Forward-actieplan. Op basis van gesprekken met 12.000 klanten, stakeholders, collega’s en organisaties werden de ambitieuze doelen vastgesteld.

Twee speerpunten: 100 procent van alle verpakkingen terug voor hergebruik en alle PET-verpakkingen moeten voor tenminste 50 procent uit gerecycled plastic (rPET) bestaan. Er zal dus 50 procent minder nieuw plastic worden gebruikt.

Duizelingwekkende plasticbergen

Met het laatste speerpunt richt Coca-Cola in Nederland de blik al niet meer op 2025, maar wil het vooral voortuitgang boeken en concrete stappen maken. Het liefst volgend jaar al moet het rPET-doel zijn bereikt. „Daarmee zal Coca-Cola in Nederland de eerste binnen de categorie zijn. Ons portfolio bestaat uit zestien merken en we verkopen dagelijks 7 miljoen drankjes in Nederland. Je kunt je voorstellen dat de hoeveelheid gerecycled plastic dat we gebruiken enorm is”, zegt duurzaamheidsdeskundige Arjanne Hoogstad van het bedrijf. „Ook binnen West-Europa wordt dit een unieke prestatie.”

Vroeger 'in de fik'

Dat 100 procent van de verpakkingen over zeven jaar moet terugkeren naar de recycling-verwerkers, heeft als reden dat zoveel mogelijk plastic opnieuw in verpakkingen kan worden gebruikt. Hoogstad: „Als je je bedenkt dat tien jaar geleden al het plastic nog ‘in de fik’ gestoken werd, en we nu zover zijn dat 85 procent van de plastic flessen terugkomt voor recycling – dan kan je spreken van een ware transitie. We kunnen positief zijn over de stappen die we met alle partijen gezet hebben. Maar we moeten ons ook realiseren dat nog niet op 100 procent zitten en die willen wij in 2025 behalen. Daar is niet alleen de keten voor nodig, maar ook de consument.”

Maar eerst de nieuwe OPEN-sessies dus. Arjanne Hoogstad: „OPEN zorgt voor waardevolle gesprekken, die ons branchebreed verder brengen om de ambitieuze doelen te realiseren. Vorig jaar en hopelijk ook dit jaar leveren die gesprekken nieuwe duurzaamheidsideeën en inzichten op.”

Instagram take-over

Het gaat tijdens OPEN overigens niet alleen over plastic, integendeel. Zwerfafval, de dranken, de rol van Coca-Cola als onderdeel van de maatschappij, het komt allemaal aan bod. „Wij zijn een bedrijf van de grote cijfers en daar horen ook grote verantwoordelijkheden bij. Duurzaamheid is iets waar we al jaren serieus mee bezig zijn, in elke tak van ons bedrijf”, besluit Hoogstad. Dan is het snel tijd om het volgende OPEN-gesprek aan te gaan.

Dinsdagmiddag (12.00 - 17.00 uur en 24 uur te zien) kun je OPEN volgen via Metro’s Instagram-stories. Het gesprek gaat over suiker en zoetstoffen. Stel je vraag aan Coca-Cola tijdens de take-over.