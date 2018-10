Afvallen? Eet huttenkaas voor het slapengaan

Wie zich als internetwetenschapper een beetje verdiept in eten in de avond, weet inmiddels dat een lekkere bak kaas of ander zwaar eten vlak voor het slapengaan eigenlijk niet zo’n goed idee is. Maar het eten van cottage cheese - of huttenkaas - blijkt juist wél weer een goed plan te zijn. In het British Journal of Nutrition hebben wetenschappers een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat huttenkaas voor het slapengaan je op termijn kilo’s kan kosten.

Boost voor je lijf

Cottage cheese is laag in calorieën en geeft een boost aan je metabolisme, spieren en je algemene gezondheid. Zelfs wanneer je in bed ligt, claimen de wetenschappers. Het is een bekende theorie dat eten voor het slapengaan juist voor éxtra kilo’s zorgt omdat je lichaam het als vet opslaat. Maar bij proteïnerijke producten, zoals huttenkaas, is dat dus niet het geval.

Professor Michael Ormsbee en zijn team kwamen na onderzoek tot de conclusie dat twee eetlepels huttenkaas precies een half uur voor het slapengaan, goed is voor je gezondheid. Het is zelfs een alternatief voor gezonde drankjes en poeders. En zelfs degenen die écht niet meer eten voor het slapengaan, krijgen geen extra kilo’s van de huttenkaas-theorie, claimt de professor.

Belangrijke ontdekking

Ormsbee deed het onderzoek aan de Florida State University en is één van de eerste onderzoekers die ‘whole foods’, volle of ‘normale’ voedingsmiddelen, tegenover shakes of supplementen zet. ,,Tot voor dit onderzoek dachten we dat eiwitten in normale voedingsmiddelen hetzelfde zouden reageren als proteïne in supplementen. Maar daar hadden we geen bewijs voor. Dit is een belangrijke ontdekking. Het laat zien dat normale voeding waarschijnlijk net zo goed werkt als een proteïne shake. Ook geeft het mensen de mogelijkheid om voor het slapengaan iets te nemen dat verder gaat dan shakes.”

De reden dat cottage cheese het testobject was, is omdat men denkt dat caseïne (kaasstof) in de kaas, langzaam wordt vrijgegeven in het lichaam. Dat zorgt voor een constante aanvoer van aminozuren terwijl je slaapt. Aminozuren helpen je lichaam op verschillende manieren, waaronder het opbouwen van spieren en ze versterken je immuunsysteem.

Klein onderzoek

In de studie werden tien actieve jonge vrouwen in hun twintiger jaren onderzocht. Ze kregen 30 gram huttenkaas, een half uur tot een uur voor ze naar bed gingen. Dat aten ze twee uur nadat ze hadden gedineerd in het slaaplaboratorium. De dames werden wakker tussen 5 uur en 8 uur, waarna direct hun energieverbranding werd gemeten. De verbranding bleek net zo efficiënt als wanneer ze een proteïne shake zouden drinken. Zowel de snelheid van het metabolisme was gestegen als dat het herstel van de spieren was bevorderd.

Het is nog maar een klein onderzoek, maar Ormsbee ziet wel een toekomst voor volledig eten naast shakes en supplementen. Hij zal verder gaan met het onderzoeken van eten voor het slapengaan en de gezondheidseffecten.