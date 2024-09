Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo verdienen bedrijven miljoenen met een plant en een koffiezetapparaat

De spannende serie Nemesis laat vanaf volgende maand op Disney+ zien hoe er belasting wordt ontweken en fraude wordt gepleegd in de top van Nederland. Dat is een goede reden om eens te kijken hoe dit in het echte leven gebeurt. Deze week: miljoenen verdienen met een plant en een koffiezetapparaat.

We hebben er duizenden van in Nederland: vrijwel lege kantoren waar niemand werkt. En toch worden daar miljoenen verdiend! Dat komt doordat ze zijn opgericht om belasting te ontwijken. En het minder of niet betalen van belasting is nu eenmaal erg lucratief.

Ondanks aangescherpte maatregelen staat Nederland nog altijd bekend als een belastingparadijs. Nee, niet voor de burgers, want die zullen zich hierin zeker niet herkennen. Wel heeft ons land een aantal gunstige belastingregels voor bedrijven. Dat maakt ons land aantrekkelijk voor ondernemingen om hier een kantoor te vestigen.

Brievenbusfirma’s

En dat gebeurt dus in groten getale. Maar lang niet al die kantoren worden ook daadwerkelijk gebruikt. Dat soort kantoren wekken de schijn dat het bedrijf in Nederland is gevestigd, waardoor er gebruikgemaakt kan worden van de gunstige belastingvoorwaarden. Deze kantoren – vaak niet meer dan een postadres – worden brievenbusfirma’s genoemd.

Het doel van deze brievenbusfirma’s is het vermijden van hoge belastingen in andere landen. De eigenaren gebruiken de fiscale voordelen in Nederland om minder belasting te betalen over hun inkomsten. Deze bedrijven betalen dan minder belasting op winsten die ze in andere landen maken, door die via Nederland te laten lopen.

Dat dit immens veel geld kan schelen, weet ook Google. Deze grootmacht sluisde tussen 2012 en 2019 128 miljard euro via een Nederlands dochterbedrijf naar belastingparadijs Bermuda en betaalde daar ‘slechts’ 25 miljoen euro voor aan de Belastingdienst. De NOS berekende dat als dat geld direct naar de Verenigde Staten was gegaan het bedrijf daar maximaal 38 miljard euro belasting over had moeten betalen.

Belasting ontwijken slecht voor sommige landen

Hoewel deze constructie voor ondernemers dus kassa is, heeft het nadelen voor andere landen. Door belasting via Nederland te ontwijken, lopen andere landen vaak geld mis. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op de ontwikkeling van arme landen. Brievenbusfirma’s hebben zodoende een slechte naam. Verboden is het niet om een kantoor in Nederland te vestigen, al moeten die wel aan een aantal regels voldoen. Eén ervan is economische aanwezigheid. Bedrijven moeten aantonen dat ze economische activiteiten uitvoeren in Nederland, zoals personeel in dienst hebben en een fysiek kantoor.

Dat lossen de ondernemingen vaak eenvoudig op door het kantoor enigszins aan te kleden, waardoor het lijkt dat er mensen werken. Een plant, een koffiezetautomaat en een bureau en het lijkt al heel wat. Overigens zijn het niet alleen bedrijven die handig gebruikmaken van deze manier van belastingontwijking. Ook criminelen of mensen met veel geld hanteren deze methode.

Vele duizenden

Hoeveel van die fake-kantoren er in Nederland precies zijn, is niet duidelijk. Het zijn er wel minder geworden omdat ons land de touwtjes wat belastingregels betreft enigszins heeft aangetrokken, maar het zijn er nog altijd vele duizenden. Op deze manier wordt voor miljarden aan belastingen ontweken. Belastingontwijking is niet illegaal, zolang er geen wetten worden overtreden.

Dus zolang de belastingregels hier nog gunstiger zijn dan in bepaalde andere landen, zullen sluwe slimmeriken manieren vinden om van de regelgeving te profiteren.. Want hoe lekker is het om miljoenen te verdienen met een kantoor waar je nooit naartoe hoeft…

Volgende week: een complotthriller over financiële misdaad en belastingontwijking.

De nieuwe Nederlandse serie Nemesis is vanaf 16 oktober te zien op Disney+.

