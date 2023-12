Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog altijd meer sterfte dan verwacht, maar aandeel corona kleiner

Nog altijd gaan er meer mensen in Nederland dood dan verwacht. Maar het coronavirus speelt een steeds kleinere rol in die zogeheten oversterfte.

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn 7000 mensen meer overleden dan waarschijnlijk was gebeurd als er geen coronapandemie was geweest, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Dat wordt oversterfte genoemd. Maar van die 7000 stierven maar 2000 mensen aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Bij de anderen was er een andere doodsoorzaak.

Het CBS keek ook naar het effect van het coronavirus in voorgaande jaren. In 2022 was het aantal coronadoden „meer dan gehalveerd” vergeleken met 2021. Het aantal doden door dementie, longontsteking, COPD en een valpartij nam toe. Het CBS onderzocht ook of mensen die aan het coronavirus zijn overleden, gevaccineerd waren tegen het virus. Vaccinatie leidde tot „een verminderde kans op overlijden” aan het virus, is de conclusie.

