Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FC Barcelona op eigen veld verslagen door revelatie Girona

FC Barcelona is in La Liga op eigen veld verslagen door Girona. Het werd in het Olympisch Stadion Lluís Companys 4-2 voor de revelatie van de Spaanse competitie, waar Daley Blind de hele wedstrijd meedeed. Nooit eerder wist Girona van de grootmacht uit dezelfde regio te winnen.

Voor FC Barcelona, waar Frenkie de Jong de 90 minuten volmaakte, was het de tweede nederlaag van het seizoen. De Catalanen hadden alleen nog maar verloren van rivaal Real Madrid.

Artem Dovbyk, Miguel Gutiérrez, Valery Fernández en Cristhian Stuani scoorden voor Girona. Robert Lewandowski en Ilkay Gündogan waren trefzeker voor de thuisploeg.

Girona gaat aan kop in La Liga. De seizoensverrassing heeft na zestien duels 41 punten, 7 meer dan FC Barcelona. Girona heeft 2 punten meer dan Real Madrid.

ANP

Reacties