Reuters: Schiphol accepteert 460.000 vluchten in 2024

Schiphol stelt voor om volgend jaar ongeveer 460.000 vluchten te accepteren, meldt Reuters op basis van een document dat het persbureau inzag. Dat is minder dan de luchtvaartmaatschappijen willen, maar meer dan waar milieuorganisaties en omwonenden voor pleiten.

In het document dat Reuters heeft ingezien staan meerdere scenario’s en er is nog geen besluit genomen, zegt een woordvoerder van Schiphol.

Op verzoek van het ministerie bepaalt Schiphol hoeveel vluchten het op piekmomenten aan kan. Er wordt rekening gehouden met de capaciteit van onder meer luchtverkeersleiders en marechaussee.

Dilemma

„We staan daarbij voor een dilemma. Enerzijds begrijpen we de wens van luchtvaartmaatschappijen om meer te vliegen dan de 460.000 vluchten die in de experimenteerregeling stonden.” Vorige maand besloot het ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat) dat een maximum van 460.000 vluchten voorlopig van de baan is, omdat het op te grote juridische bezwaren stuitte vanuit de Verenigde Staten en Europa.

„Anderzijds zouden 460.000 vluchten al een groei zijn van 25.000 vluchten in vergelijking met de ongeveer 435.000 vluchten waar we in 2023 op uitkomen. En in 2023 waren er al de nodige operationele uitdagingen”, aldus de woordvoerder van Schiphol. De luchthaven voert gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen en hoopt snel duidelijkheid te kunnen geven.

ANP

