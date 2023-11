Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koeman geeft tegen Gibraltar aantal andere spelers kans bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman gaat zijn basiselftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar op meerdere posities aanpassen in vergelijking met het met 1-0 gewonnen duel van zaterdag tegen Ierland. „Op hoeveel plekken? Dat is niet zo belangrijk. Ik vind het, ongeacht de tegenstander, goed dat bepaalde spelers een kans krijgen”, zei de bondscoach in Estádio Algarve in Faro.

Koeman sprak op de voorbije trainingen wat uitgebreider met aanvoerder Virgil van Dijk en aanvaller Cody Gakpo. Of hij ze daarin meedeelde dat ze tegen Gibraltar op de bank beginnen, liet de trainer in het midden. „Het kan ook zijn dat het gaat over momenten uit een vorige wedstrijd. En ik bespreek met de aanvoerder ook andere zaken. Iedereen wil heel graag spelen, dat is mooi.”

Tegen Ierland speelde Oranje met drie centrale verdedigers. Het lijkt erop dat Koeman zijn systeem tegen het nog puntloze Gibraltar, dat ook nog niet scoorde, niet aan gaat passen. „Het wil niet zeggen dat als je met twee in plaats van drie centrale verdedigers speelt, dat dat aanvallender is”, aldus Koeman. „Het is duidelijk dat de tegenstand normaal gesproken, met alle respect, minimaal is. Het aanvalsspel moet goed zijn, omdat er weinig ruimte is. Daar hebben we het de eerste wedstrijd tegen Gibraltar niet goed in gedaan. De bezetting voor het doel en de bezetting aan de zijkanten zullen heel belangrijk zijn.” Nederland won in maart de thuiswedstrijd tegen Gibraltar met 3-0.

11-0

Koeman wilde niet zeggen met hoeveel doelpunten hij tevreden is dinsdag. De grootste zege van Oranje dateert van september 2011, toen San Marino met 11-0 aan de kant werd gezet. „Ik ben niet zo bezig met records halen. Je wilt gewoon een gevoel hebben dat je de wedstrijd op een goede wijze bent ingegaan en hebt afgesloten. Of het dan 5-0 of 8-0 wordt, vind ik veel minder belangrijk”, sprak de 60-jarige bondscoach, die begrijpt dat er kritiek is op het spel van Oranje na het duel met Ierland.

„Dat jullie niet verwend worden, daar heb je wel gedeeltelijk gelijk in. We hadden met 3-0 of 4-0 moeten winnen”, zei Koeman op een vraag van een journalist. „Ik denk dat we ook een landje zijn waar wat meer gezeurd wordt over het niveau dan in andere landen. Het maakt ook een verschil of je er onderdeel van bent of dat je er van de buitenkant naar kijkt. Dan zie je andere dingen.”

ANP

Reacties