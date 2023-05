Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Hoe solliciteer je op een nieuwe baan als je fulltime werkt?’

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’. Deze week hebben we het over solliciteren onder werktijd.

„Beste Tessa, ik heb het niet meer naar mijn zin op mijn huidige werk en ben daarom op zoek naar een nieuwe baan. Ik heb nog niet echt gereageerd op een vacature, omdat ik met het volgende probleem zit: momenteel werk ik fulltime. Omdat ik niet tegen mijn huidige werkgever wil zeggen dat ik op zoek ben, heb ik geen idee wanneer ik een sollicitatiegesprek zou kunnen voeren. Hoe pak ik solliciteren onder werktijd aan?”

Solliciteren onder werktijd

Wat goed dat je voor je werkgeluk kiest en op zoek gaat naar een nieuwe baan. Solliciteren onder werktijd is lastig, maar niet onmogelijk. Hoe pak je dat aan?

Door je vraag ga ik er even vanuit dat je niet de optie hebt om thuis te werken of bijvoorbeeld om eerder te beginnen of ‘s avonds langer door te gaan.

Als dit inderdaad het geval is, heb je eigenlijk twee opties:

Je neemt een (halve) dag vrij

Dit voelt misschien niet als de beste optie voor jou. Je moet immers vrije dagen opofferen die je waarschijnlijk liever aan vakantie besteedt. Maar op deze manier kun je wel zonder schuldgevoel en haast naar je sollicitatiegesprek. Dat komt je zenuwen alleen maar ten goede.

Bovendien: je moet dan wel een vakantiedag opofferen, maar je bent toch van plan om hier weg te gaan. Op een gegeven moment zul je je vakantiedagen bij deze werkgever dus niet meer nodig hebben.

Overleg met de recruiter/nieuwe potentiële werkgever

De recruiter of nieuwe potentiële werkgever begrijpt echt wel in welke situatie je zit. Als ze interesse in je hebben en je uitnodigen voor een gesprek, zullen ze daarom echt wel met je meedenken en bijvoorbeeld aan het einde van de dag een gesprek inplannen.

Willen ze niet met je meedenken en kun jij bijvoorbeeld op korte termijn niet vrij krijgen? Dan is het goed om je af te vragen of je wel bij zo’n werkgever wil werken. Onthoud: een sollicitatieproces werkt beiden kanten op. Ook jij wil erachter komen of dit het juiste bedrijf voor jou is.

Liegen tegen je huidige werkgever?

De verleiding is wellicht groot om te liegen of een smoes te verzinnen. Kan het bijvoorbeeld kwaad om te zeggen dat je naar de tandarts moet, terwijl dat niet zo is?

Natuurlijk moet je dit uiteindelijk zelf beslissen, maar over het algemeen wordt solliciteren terwijl je huidige baas betaalt als not done gezien. Je snapt waarschijnlijk wel waarom.

Als je vlak nadat je ‘naar de tandarts bent geweest’ aankondigt weg te gaan, kan je huidige werkgever ook één en één bij elkaar optellen. Het is sowieso niet echt handig om deze smoes te gebruiken. Wat kun je namelijk zeggen bij een volgend sollicitatiegesprek als je het niet wordt, of als je twee maanden later echt naar de tandarts moet?

Daarom kun je toch het best voor de eerder genoemde opties gaan. Wedden dat je dan een stuk relaxter bij je sollicitatiegesprek zit?

Alle artikelen van Tessa geeft raad vind je hier.