Voeding onder de loep: zorgt ‘s avonds chocolade eten voor een slechtere nachtrust?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt de info wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: zorgt de cafeïne in chocolade voor een slechtere nachtrust als je het ‘s avonds eet?

Het oppeppende stofje cafeïne zit niet alleen in koffie en energiedrankjes, maar ook in thee, cola en chocolade. Welke invloed heeft die hoeveelheid cafeïne op je slaap? Metro vroeg het aan prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology aan de Wageningen Universiteit.

Het effect van cafeïne op je nachtrust

„Cafeïne is een opwekkend stofje”, laat Witkamp weten. „Het maakt je meer alert en kan de mentale prestaties verhogen. Om die reden wordt het ook in supplementen gebruikt door mensen die bijvoorbeeld ’s nachts langdurig scherp moeten blijven, zoals piloten en militairen in actie.”

Maar cafeïne heeft volgens hem ook nadelige effecten, waaronder het veroorzaken of verergeren van slapeloosheid. Bij mensen die daar gevoelig voor zijn, kan het volgens de hoogleraar ook angstgevoelens versterken. „Voor alle effecten zijn verschillen tussen mensen groot en is er ook sprake van gewenning. Drink je bijna nooit koffie, dan kan je je na één kop espresso helemaal hyper voelen. En dat terwijl andere mensen juist rustig kunnen slapen met twee koppen koffie op.”

De meeste mensen krijgen cafeïne vooral binnen via koffie, maar het oppeppende stofje vinden we volgens het Voedingscentrum ook terug in thee, cola, chocolade en chocolademelk, energiedrankjes, energieshots en drankjes met guarana. Ook wordt er soms cafeïne toegevoegd aan kauwgom, snoep en water.

☕ Hoeveel cafeïne zit er in jouw drankje? In een kopje espresso van 30 ml zit al gauw 60 mg cafeïne. In een mok 250 ml gewone koffie zit ongeveer twee keer zoveel. De concentratie in zwarte thee is ongeveer de helft van die in koffie, en in groene thee zit het minst: zo’n 40 mg in een mok van 250 ml. De gehaltes in cola (10 mg/100 ml) en energiedranken (30 mg/100ml) zijn weliswaar lager dan in koffie, maar daar drink je meestal (net als bij thee) meer van.

Cafeïne in chocolade

Naast koffie, thee en energiedrankjes, bevat ook chocolade dus cafeïne. „De cafeïne in chocolade komt uit de cacaoboon. Hoe puurder de chocolade, des te meer cafeïne er in zit”, weet Witkamp. In 100 gram pure chocolade zit ongeveer 40 mg cafeïne, maar dit gehalte kan volgens hem ook lager zijn. „Dat is afhankelijk van de soort cacaoboon en de voorbewerking.”

Is het verstandig om deze lekkernij ‘s avonds dan te laten voor wat het is? Dat hoeft volgens de hoogleraar niet. „Tenzij je enorme snoepzin hebt, zullen de meesten van ons wel stoppen bij 40 gram. Via chocolade krijg je dus veel minder cafeïne binnen dan via koffie en voor de meesten van ons zal het met die effecten op de slaap dus wel meevallen.”

Merk jij dat de cafeïne wél invloed heeft op jouw nachtrust? In witte chocolade zit nauwelijks cafeïne, omdat dit officieel geen echte chocolade is. Hier kan je dus zonder zorgen van snoepen voor het slapen gaan.

Benieuwd naar het antwoord op andere vragen over voeding?