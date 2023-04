Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thuis eten in bed? In dít restaurant kan het ook

In bed eten is niet voor iedereen een vast begrip. Laat staan om in een restaurant te belanden waar je in een bed kunt eten. Toch dacht dít restaurant dat dat misschien niet zo’n raar idee zou zijn.

Als je dus eens een keer vanuit een bed wil eten in een restaurant wat niet je eigen bed in de slaapkamer is, dan moet je in Parijs zijn. Het trendy restaurant Derrière heeft een heerlijk opgemaakt bedje voor je klaar staan.

Restaurant met… een bed?

Een bohemien-achtige sfeer tekent het restaurant en bekende gezichten als zangeres Dua Lipa en modeontwerper Jacquemus hebben al eens plaatsgenomen in het geheime deel van het restaurant wat via de toiletten bereikt kan worden. Die benedenverdieping bevat een mini huisje waar een groep tot acht personen in terecht kan.



Ingericht als een huis

Restaurant Derrière ligt in het derde arrondissement van Parijs, en je kunt dus plaatsnemen op het bed voor een ontbijt, een lunch, brunch of diner. Het restaurant ligt enigszins verborgen in een zijstraat in de wijk Marais. Maar, zodra je de deuren vindt, loopt je door een binnenplaats richting de ingang.

Waarom er een bed in het restaurant staat is wellicht niet zo gek meer als je je bedenkt dat het restaurant is ingericht als een huis. Compleet met woonkamer, badkamer en zelfs dus een slaapkamer waar je kunt eten op bed.