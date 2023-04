Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De 20 landen waar het gemiddelde salaris wereldwijd het hoogst is

Tijd om de valiezen en de biezen te pakken en naar Monaco te verhuizen. De prinsenstaat betaalt namelijk een veel vorstelijker loon uit. Dit zijn de landen met het hoogste gemiddelde salaris ter wereld.

Alvorens je verhuist naar een van de beste landen om met pensioen te gaan, kun je evengoed al een voorlopige woonplaats uitkiezen waar je niet lang zal moeten werken. En dan hebben we het niet over die vermaledijde pensioengerechtigde leeftijd. Waar verdien je momenteel het grofste geld?

De landen met het hoogste gemiddelde salaris

Het lijstje van de landen waar het gemiddelde salaris wereldwijd het hoogst ligt, is samengesteld door WorldData. WorldData is een uitgebreide databank voor geografische, klimatologische en demografische gegevens. Het biedt een grote verscheidenheid aan analyses en wereldwijde vergelijkingen, alsook gegevens over elk land met aanvullende data en grafieken over diverse onderwerpen.

Deze rangschikking werd berekend aan de hand van het bruto nationaal inkomen en het aantal inwoners. Door alle jaarlijkse inkomens en winsten te delen door de bevolking van het land, kwam WorldData uit op het gemiddelde salaris per capita van de bevolking. In totaal heeft de databank 69 landen onderzocht, waarvan dit de twintig zijn met het hoogste gemiddelde bruto salaris per maand. In dit bedrag zijn alle salarissen en lonen inbegrepen, maar ook andere verdiende inkomsten uit bijvoorbeeld beleggingen en vermogenswinsten.

Rang Land Salaris 1 Monaco € 14.392 2 Bermuda € 9472 3 Zwitserland € 7007 4 Luxemburg € 6820 5 Noorwegen € 6487 6 Ierland € 5887 7 Verenigde Staten € 5486 8 Denemarken € 5282 9 Singapore € 4950 10 IJsland € 4907 11 Qatar € 4819 12 Zweden € 4605 13 Australië € 4421 14 Nederland € 4246 15 Hong Kong € 4189 16 Finland € 4138 17 Oostenrijk € 4080 18 Duitsland € 3995 19 België € 3905 20 Israël € 3812

Zoals het geval is bij het lijstje van landen waar de levenskosten momenteel het hoogst liggen, graaien belastingparadijzen en Scandinavië de meeste ereplaatsen weg. Nederland en België bevinden zich dan net weer in de top twintig. De top drie van onderzochte landen met het laagste gemiddelde salaris zijn Afghanistan, Oost-Timor en Nepal.

Het lijstje waar Nederland wél op 1 staat

Bekijk ook de landen met de hoogste levenskwaliteit (en nummer één raad je nooit).