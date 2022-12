Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

8 huishoudelijke klusjes waarbij je de meeste calorieën verbrandt

Vanaf nu ga je anders kijken naar huishoudelijke klusjes. Weet dat je hierbij veel calorieën verbrandt, precies waar het om draait als je wil afvallen.

Het leven is één grote workout. Denk bij alles gewoon: dit is goed voor mijn sixpack. Tijdens klusjes in huis beweeg je jouw lichaam vaak op een manier zoals je dat niet vaak doet. En het is inspannender dan het voelt. Win-win.

Afvallen dankzij huishoudelijke klusjes

Als je partner weer eens aankomt met een van de volgende huishoudelijke klusjes, dan weet je wat te doen. Voel je daarna nog de behoefte om te knallen in de gym, check dan zeker deze trainingstips. 8 huishoudelijke klusjes die je helpen bij het afvallen.

1. Verven en sausen

Verven en sausen is een en al rotatiebeweging. Je moet kracht zetten, bent boven je hoofd bezig, aan het hurken; alles in één. Er is een reden dat Mr. Miyagi zijn leerling Daniel LaRusso urenlang een hekwerk in laat schilderen in The Karate Kid. Ook als je geen vechtsporten beoefent, is schilderen – binnen of buiten – een geweldige workout. Tijdens het verven van de muren verbrand je tussen de 250 en 300 calorieën per uur. Dus als je aan het afvallen bent, ben je voortaan haantje de voorste als iemand verhuist.

2. Auto wassen

Een ander kenmerk binnen het programma van Mr. Miyagi was het wassen en waxen van een auto. Dit noodzakelijke klusje helpt bij het versterken van de stabiliserende spieren in je schouders. Daarnaast bevordert het klusje de rotatiebeweging. Het is een truc om je schouders te openen, die de neiging hebben om te blijven hangen na urenlang achter een computer te hebben gezeten. Dikke tip: maak volledige cirkels tijdens het wassen. Op manier roteer je de schouders op de juiste manier. Tijdens het autowassen verbrand je 230 calorieën per uur.

3. Met de hogedrukspuit aan de slag

Ga eens de tuin rond met de hogedrukspuit. Je tuin wordt er mooier van en je spieren ook. Het biedt veel van de voordelen van schilderen (rotatiebeweging, overhead heffen, hurken) terwijl je ook wordt gedwongen om een slang stabiel te houden met water dat er op hoge druk uitbarst. Drink gerust af en toe wat water uit de slang, het liefst een halve liter voor een maaltijd. Lees hier meer over afvallen en water drinken.

4. Stofzuigen

Stofzuigen, natuurlijk. En dan niet alleen op de plekken die voor het oog zichtbaar zijn. Nee, de sleutel tot een heftige workout is om alle meubels te verplaatsen, inclusief banken, bedden, bureaus en dressoirs. Huis blij, jij blij. En uitgeput. Man, wát een workout. Normaal gesproken verbrand je 190 calorieën per uur tijdens het stofzuigen, maar dit kun je verhogen door wat oefeningen tussendoor te doen. Ja, als je toch bezig bent.

5. Garage opruimen

Nog een van die huishoudelijke klusjes die je altijd uitstelt. Alleen het woord al: opruimen. Je hoort het je moeder nog brallen. Je bent toch geen tien meer? Nee precies, je bent nu een volwassene die eindelijk eens de garage of zolder gaat opruimen. Niet voor de lol, wel om calorieën te verbranden. Tijdens het opruimen verbrand je 320 per uur. Tip: veel rommel maken, zodat je vaak moet opruimen.

Trek alles uit je garage. Dat alleen al zou een training van negentig minuten kunnen zijn, misschien meer als je garage vol is. Al het tillen, duwen en trekken zal je spieren van top tot teen aanpakken. Misschien maak je wel zoveel ruimte vrij dat je een homegym kan plaatsen; winning!

6. Tuinieren

Tuinieren is een seizoensgebonden taak die wordt onderschat als training voor het hele lichaam. Het raakt dezelfde spieren als alleen maar harken, maar je zwoegt zwaar. Weiger de hulp bij het inladen van de tassen vol potgrond in de auto om de training vroegtijdig te starten. Verdeel de zakken rond je tuin, ga dan aan het werk en spreid de aarde met je handen en een hark. Tijdens het tuinieren verbrand je 289 calorieën per uur.

7. Vloer moppen

Een van die huishoudelijke klusjes waar je vaak niet eens denkt. Maar ook dit is een goede bezigheid om calorieën te verbranden. Doordat je veel druk zet en constant in beweging bent, verbrandt je 195 calorieën per uur. Vaak doen, dan wordt je sixpack nog eens zichtbaar.

8. Ramen lappen

Tijdens het afvallen is het van belang bepaalde voedingsregels niet aan je ramen te lappen. Wat je wel moet lappen, is je ramen. Hierbij verbrand je 180 calorieën per uur en train je meerdere spiergroepen.

Conclusie: het leven is één grote workout

Als je spieren wil kweken of wil afvallen, dan is een positieve levensinstelling van noodzakelijk belang. Denk bij alle huishoudelijke klusjes, van ramen lappen tot traplopen: ‘yes, weer een gratis workout’. Dit maakt het leven niet alleen leuker, maar ook gezonder.