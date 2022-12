Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op citytrip: in deze 7 steden in Europa vind je de meeste vegetarische restaurants

Als vegetariër heb je tegenwoordig steeds meer keuze uit verschillende restaurants. In steden in Europa poppen de vegetarische restaurants dan ook als paddenstoelen uit de grond. Ga je binnenkort op citytrip en ben je benieuwd waar je het beste kunt eten zonder vlees? In deze 7 steden in Europa vind je de meeste vegetarische restaurants.

Reiswebsite Holidayguru.nl zocht uit in welke steden je de meeste kans hebt op een lekkere vegetarische hap. Wat blijkt? Berlijn springt eruit als vega-topper. Toch zijn er ook een aantal verassingen zoals Leicester in het Verenigd Koninkrijk en Warschau.

7 steden in Europa met de meeste vegetarische restaurants

1. Berlijn

De Duitse hoofdstad is een van de meest vega-vriendelijke steden ter wereld. Berlijn heeft veel keuze op het gebied van vegetarische en veganistische restaurants. Zo vind je er veel veganistisch fastfood. Er zijn ook veel markten waar lokale boeren biologische producten verkopen. Een toerist die vegetarisch eet, heeft dan ook ruime keuze aan vegetarische restaurants na een bezoek aan de Brandenburger Tor of Checkpoint Charlie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2. Parijs

De stad van de liefde is niet alleen romantisch, maar ook hartstikke vega-vriendelijk. Voor vegans is er minder keuze als je het vergelijkt met Berlijn, maar er zijn toch een hoop restaurants die vegetarische en veganistische opties aanbieden. In Parijs stijgt ook het aantal markten en winkels met biologische producten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3. Barcelona

Ook in Spanje zijn er steeds meer restaurantopties te vinden voor vegetariërs en veganisten. Barcelona kent de meeste vegetarische restaurants en elk jaar openen er weer nieuwe tentjes. Zo eet je bij Vegetalia (Gotico) vegan paella’s en vegetarische empanadas. Eet je liever een traditionele tapas? Breng dan een bezoek aan Veggie Garden!



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

4. Leicester

Eén van de grote verrassingen in deze lijst ist toch wel de Britse stad Leicester. Met meer dan 50 vegetarische restaurants is er meer keuze dan in Londen. De stad kent vele Indiase restaurants die zich focussen op een goed vegetarisch menu. Als stedentrip is Leicester minder bekend bij Nederlanders, toch heeft de stad veel te bieden. Zo kan je een bezoek brengen aan culturele attracties als het Nationaal Space Centre, Abbey Park en het prijswinnende New Walk Museum.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hier vind je veel vegetarische restaurants

5. Wenen

Ook in de hoofdstad van Oosterijk zit je wel goed als vegetariër. Steeds meer restaurants bieden gerechten aan zonder vlees of gaan volledig over op een vegetarisch menu. Vorig jaar opende Burger King een zeer succesvol pop-up restaurant op een metrostation in Wenen, waar uitsluitend plantaardige burgers werden geserveerd. Qua aantal vegetariërs loopt Oostenrijk voor op Nederland, wat zorgt voor een groeiend aanbod in vega producten en restaurants.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

6. Amsterdam

Wist je dat onze eigen hoofdstad het ook niet zo slecht doet bij de vegetariërs onder ons? De keuze is reuze! Bij de Waaghals aan de Frans Halsstraat worden creatieve gerechten gecombineerd met vegetarische wijnen. Ben je toe aan een echte caloriebom na een actieve dag in de stad? Kies dan voor een veganistische kapsalon bij Kebabi aan de Overtoom.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

7. Warschau

De Poolse keuken is niet echt geschikt voor vegetariërs, maar Warschau is hierin een uitzondering. De prachtige stad is niet alleen interessant als geweldige stedentrip bestemming, maar ook voor vegetariërs is Warschau een ideale bestemming, met tal van vega restaurants. Van Aziatisch tot authentieke Poolse gerechten, er is voor ieder wat wils.