Met deze dagelijkse oefeningen verbrand je de meeste calorieën

Kerstcalorieën in de kiem smoren? Of straks als begin van 2023? Wees effectief en haal het maximale uit je training. Met deze vijf oefeningen verbrand volgens personal trainer Daniel Saltos de meeste calorieën.

Je vraagt je tijdens het sporten vast wel eens af hoeveel calorieën je op dat moment verbrandt. Feit is dat niet alleen het type oefening impact heeft, maar ook duur, snelheid, intensiteit en persoonlijke factoren, zoals leeftijd, lengte en gewicht meetellen. Toch zijn er wel degelijk work-outs die er hoe dan ook uitspringen en waarbij je dus sowieso veel calorieën verbrandt.

De beste oefeningen om calorieën te verbranden

Het gaat in deze lijst trouwens puur om ‘oefeningen’ die iedereen in principe kan uitvoeren. Intensieve sporten, zoals boksen en squash, zijn buiten beschouwing gelaten.

1. Hardlopen (500 tot 1000 kcal per uur)

Geliefd én gehaat onder sporters: hardlopen. Of je nu fan bent of niet, met hardlopen verbrand je tot wel 1000 kcal per uur. Bovendien blijft je hartslag relatief hoog na een rondje hardlopen. In de herstelfase verbrand je dus ook meer calorieën dan normaal. Hoeveel calorieën je precies in een uur verbrandt, hangt onder meer af van je snelheid, gewicht, aantal passen en uithoudingsvermogen.

2. Fietsen (500 tot 700 kcal per uur)

Op nummer 2 vinden we een andere populaire buitensport: fietsen. Al kunnen beide oefeningen ook prima binnen uitgevoerd worden op een loopband, hometrainer of spinning bike. Een intensieve rit langs glooiende landschappen (of digitaal op een fiets die niet van z’n plek komt) levert je met gemak 500 tot 700 verbrande kilocalorieën per uur op.

3. Zwemmen (600 kcal per uur)

Liever een sport die wat milder is voor je gewrichten? Overweeg dan zwemmen. De weerstand van het water zorgt ervoor dat je lichaam flink aan de bak moet en veel calorieën verbrandt. Met een beetje fanatiek baantjes trekken tik je al gauw de 600 kilocalorieën per uur aan. Zwemmen is trouwens ook heel goed voor je vaten, het opbouwen van conditie en kracht in z’n algemeenheid.

4. HIIT (400 tot 600 kcal per uur)

Voor wie ouderwets hardlopen, fietsen of zwemmen geen optie is, kan ook calorieën verbranden met een relatief nieuwe training: HIIT (High Intensity Interval Training). Het geheim is simpel: intervallen. Er bestaan zeer veel varianten van HIIT, maar het basisprincipe blijft hetzelfde. Gedurende een aantal seconden zoek je de grens op en geef je alles om daarna een periode te rusten. Dit herhaal je een flink aantal keer. Je gemiddelde hartslag blijft gedurende de training hoog, waardoor je 400 tot 600 kilocalorieën per uur aan brandstof verbruikt.

5. Touwtjespringen (600 tot 1000 kcal per uur)

Als afsluiter van de lijst met meest effectieve oefeningen om calorieën te verbranden vinden we een lastige; eentje die niet voor iedereen is weggelegd. Touwtjespringen vereist namelijk enige motorische behendigheid, timing en doorzettingsvermogen. Is dat voor jou allemaal geen issue? Dan staat niets je in de weg om minimaal 600 tot 1000 kilocalorieën per uur te verbranden. Deze zou dus eigenlijk hoger in de lijst moeten staan, maar vanwege de moeilijkheid staat touwtjespringen op plek vijf.