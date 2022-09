Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volop nazomeren: deze (internationale) festivals staan nog op de planning

Van Zeeland tot aan het Marokkaanse Dakhla: in september en oktober staan nog tal van leuke festivals op de planning. Deze zomer niet aan een festival toegekomen en zou je nog graag een keer uit je dak willen gaan? Metro zet de leukste nazomer festivals voor jou op een rijtje, waar nog kaartjes voor zijn (dan wel op TicketSwap).

Wie weet verleng jij je zomer nog een klein beetje met deze festivals.

Open Oscillator Festival



za 17 september

Op zoek naar een festival met kunstinstallaties, open podium, workshops en muziek? Dan is het nieuwe festival Open Oscillator bij de Tolhuistuin in Amsterdam misschien iets voor jou. In een idyllische binnentuin vlakbij het IJ kun je jezelf vergapen aan allerlei leuks. Als je enthousiast wordt van een workshop ‘modular moon’ en van de kunstinstallaties van Collectief het IJ is dit dé plek om je zaterdag te besteden. Toegang voor het open podium is gratis, de avondprogrammering vanaf 19.30 uur betaald ( €7,50 vol tarief, €5,- stadspas).

Montepelier Fall Festival

24 september

Altijd al naar de Franse kuststreek Languedoc willen gaan? Deze omgeving staat bekend als een van de mooiste en meest historische van het land. Een geweldige locatie voor het Herfstfestival, dat voornamelijk wordt gevierd op het strand van Montpellier. Niet alleen vind je er tal van muzikale festiviteiten, maar ook een hoop culturele gerechten en indrukwekkende demonstraties leuk voor jong en oud. En mocht je nog een fun run willen maken, dan ben je hier ook aan het juiste adres. Het festival is grotendeels gratis, maar voor sommige activiteiten, zoals de pumpkin chunkin’, betaal je een kleine bijdrage.

Zeeland Nazomer Festival



Vrijdag 26 augustus t/m zaterdag 3 september

Volop nazomeren onder het genot van muziek en cultuur: dat is de gedachte achter dit creatieve festival in Zeeland. Het festijn is inmiddels al in volle gang, maar duurt nog tot en met morgen. Zo kun je genieten van kleine concertjes op boten in de haven, maar kun je ook naar het theater. Voor de avonturiers is er zelfs een wandeling in het donker door het Nollebos in Vlissingen, waar Marjolijn van Heemstra het publiek wilt leren hoe je in een overbelicht land meer ruimte kunt maken voor het donker. Sommige activiteiten zijn gratis, voor anderen betaal je een entreeprijs.

Oasis in the wild



23-24 september

Ben je een liefhebber van de Marokkaanse cultuur en van deephouse en techno? Dan zul jij je ogen uitkijken bij The Oasis Fest in het Marokkaanse Dekhla. Deze stad ligt aan de zee bij de Westerse Sahara, waarin je ook nog eens goed kunt kiteboarden. Wie houdt van comfort is hier aan het goede adres, want dit festival focust zich op een high end ervaring. Een ticket is dan ook behoorlijk prijzig: 185 euro voor het festival en ongeveer 400 euro per nacht voor het bijgelegen hotel. Kijk op de website voor de opties.

Into The Great Wide Open



Do 1 september t/m zo 4 september

Zon, zee en strand. Dat is ongeveer het plaatje van het festival Into The Great Wide Open, waar het feestje al van start is gegaan. Goed nieuws als je ook bij de intieme strandconcerten, theater en lezingen wilt zijn: via TicketSwap zijn er nog kaartjes over, waardoor jij last-minute de boot naar Vlieland kunt pakken.