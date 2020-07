Vrouwen geven tijdens de coronacrisis langer borstvoeding

Vrouwen geven tijdens de coronacrisis langer borstvoeding. Dat blijkt uit het Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2020.

In het kader van de Wereld Borstvoeding Week (vanaf morgen), deden de afgelopen dagen meer dan 3.700 moeders mee aan het onderzoek. Dat is uitgevoerd door Markteffect en in opdracht van Gewoonborstvoeding.nl.

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de vrouwen het (helemaal) eens is met de stelling: ‘De huidige pandemie zorgt ervoor dat ik langer borstvoeding wil geven om mijn kindje extra te beschermen’. Het feit dat vrouwen meer en langer thuis werken in deze coronatijd lijkt hier een positief effect op te hebben, aldus het onderzoek.

Gezondheid

In het onderzoek geven ruim vier van de vijf zwangere vrouwen aan van plan te zijn borstvoeding te geven (83 procent). Van de vrouwen die niet in verwachting zijn, maar wel kinderen hebben, geeft 88 procent aan op een bepaald moment hun kind(eren) aan de borst te hebben gehad. Het feit dat het goed is voor de gezondheid van baby en moeder wordt als belangrijkste reden gegeven (64 procent).

In borstvoeding zitten niet alleen voedingsstoffen zoals vetten, koolhydraten en eiwitten die nodig zijn om te groeien, maar ook vitamines, mineralen en andere stoffen die goed zijn voor een baby.

Wereld Borstvoeding Week

Verder blijkt uit het onderzoek dat de helft van de moeders die in het openbaar gevoed hebben, zich daarbij ongemakkelijk voelen. Dit ongemakkelijke gevoel wordt met name veroorzaakt door kijkende en starende voorbijgangers. 5 procent van deze vrouwen geeft aan ook wel eens negatieve opmerkingen te krijgen tijdens het voeden in het openbaar.

„Dit jaar is het percentage vrouwen dat aangeeft zich ongemakkelijk te voelen bij het geven van borstvoeding in het openbaar nog hoger dan vorig jaar”, zegt Mathijs Visser van Gewoonborstvoeding.nl. „Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is om meer aandacht te geven aan borstvoeding en hoe belangrijk het is om de Wereld Borstvoeding Week te organiseren. Borstvoeding geven hoort gewoon te zijn, niet raar of ongemakkelijk.”

