Louis van Gaal: ‘Niet veel profvoetballers zijn homo’

Er zijn wel homoseksuele profvoetballers, ook in Nederland, maar niet veel. Dat zegt voetbaltrainer Louis van Gaal in een interview met de Gaykrant. „De voetbalwereld is geen afspiegeling van de maatschappij”, zegt Van Gaal.

Volgens de trainer gaat het nog langer duren dan iedereen denkt voordat er een betaald voetballer uit de kast zal komen. Over dit thema wordt in de voetbalwereld over het algemeen niet gesproken, omdat de voetballerij ‘heel conservatief in denken en doen’ zou zijn.

Onder druk

Een voetballer die uit de kast zou willen komen, zou hij waarschuwen, zegt hij. „Je moet heel veel moed en kracht hebben om dat te doen, want de voetbalwereld en de boze buitenwereld lijken geaardheid een lastig probleem te vinden.” Maar volgens Van Gaal is het altijd veel beter uit de kast te komen. „Want je moet zo dicht mogelijk bij jezelf blijven.”

Van Gaal denkt dat homoseksualiteit nog door velen als afwijkend gedrag wordt gezien. „En dus zal je onder druk komen te staan als voetballer. Het zal veel teweegbrengen. Je moet veel weerstand overwinnen. Wil je dat en past dat bij jou?”.

Niet gewerkt met homoseksuele profvoetballers

Op de vraag of hij met homoseksuele profvoetballers heeft gewerkt, antwoordt de trainer dat er in zijn carrière geen enkele speler heeft gezegd dat die homo is. „Niet één. Dat zegt genoeg. Ik heb het wel heel vaak gedacht en vermoed bij spelers. Maar als iemand daar niet zelf mee komt, wil ik hem daar niet mee belasten.”

Pride Amsterdam

Bijna de helft van de lhbti’ers (47 procent) heeft het gevoel dat er dit jaar onvoldoende aandacht is voor de acceptatie van hun gemeenschap nu veel Pride-evenementen zijn afgelast. Ongeveer een op de drie (34 procent) vindt dat er dit jaar wel voldoende aandacht voor is. Dat meldt EenVandaag na representatief onderzoek onder 3500 lhbti’ers in aanloop naar Pride Amsterdam.

Vanwege het coronavirus kunnen Pride-evenementen in het hele land dit jaar niet of slechts in aangepaste vorm doorgaan. Van de deelnemers aan het onderzoek vindt 62 procent dat het over het algemeen wel goed gesteld is met de acceptatie van hun gemeenschap in Nederland. Veel deelnemers zien echter wel ruimte voor verbetering. Volgens hen is Nederland vooral op papier lhbti-vriendelijk, maar lopen velen tegen een samenleving aan die niet altijd even tolerant is.

Vier op de tien ondervraagden hadden het afgelopen jaar te maken met negatief gedrag vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Het ging vooral over vervelende opmerkingen of grappen (78 procent), maar ook uitgescholden of nageroepen worden (51 procent). Een aantal werd ook slachtoffer van bedreiging of geweld. Om negatieve reacties te voorkomen heeft iets meer dan de helft van de deelnemers (52 procent) afgelopen jaar hun gedrag aangepast.

Metro heeft in samenwerking met Mediaplanet een LHBTQI+-campagne. De verhalen lees je hier.

Lees ook: Pride niet op de grachten, maar wel negen dagen gratis op tv

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.