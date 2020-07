Moeder geeft dochter van 4 borstvoeding: ‘Ik wil anderen inspireren’

De Ierse Natasha Keane geeft haar 4-jarige dochter borstvoeding en blijft dat doen totdat ze er genoeg van heeft. Ze hoopt andere moeders daarmee te inspireren en borstvoeding uit de taboesfeer te halen. „Ik probeer niet te letten op de reacties en blikken van sommige mensen.”

Natasha Keane uit Galway heeft een zoon, Stephen (19), en twee dochters, Ellie (6) en Grace (4,5). Haar zoon kreeg borstvoeding tot hij vier maanden was. Ze was er liever langer mee doorgegaan, maar moest noodgedwongen stoppen vanwege medicatie.

‘Borstvoeding is het meest natuurlijke’

Bij haar dochters was het een heel ander verhaal. De 38-jarige moeder gaf Ellie borstvoeding tot ze net voor haar vijfde zelf vroeg om ermee te stoppen. Haar dochter Grace (4,5) krijgt nog steeds borstvoeding en geniet daar tot op heden met volle teugen van. Natasha gelooft dat het veel gezonder is dan flesvoeding. „Voor mij is borstvoering het meest natuurlijke”, vertelt ze aan The Irish Sun. „Ellie is nog nooit naar de dokter gemoeten en heeft nog nooit antibiotica hoeven slikken. Grace heeft slechts één keer een luchtweginfectie gehad. Ik ben er zeker van dat borstvoeding hun immuunsysteem versterkt heeft.”

I breastfed my 4 & 5-year-old together – but I used to think it was 'creepy' https://t.co/pp8lKdSsWQ — The Irish Sun (@IrishSunOnline) July 6, 2020

Toen Grace geboren werd, gaf Natasha borstvoeding aan haar twee dochters tegelijkertijd. „Het was een beetje zoeken in het begin, maar het werd steeds makkelijker. Ellie was toen al wat ouder, dus ik legde haar uit dat ze geduldig moest zijn en Grace eerst haar weg moest laten vinden. Elke avond vielen ze samen in slaap, elk aan een borst, terwijl ze elkaars hand vasthielden.”

Afkeurende reacties

Als Natasha haar dochter(s) in het openbaar borstvoeding geeft, krijgt ze vaak afkeurende blikken of reacties. „Ik probeer niet te letten op de reacties en blikken van sommige mensen. Ik vind het dubbel: het is oké om vrouwen in bikini of lingerie op gigantische reclamepanelen af te beelden, maar een moeder die haar kind subtiel borstvoeding geeft, dat kan dan niet? Heel wat mensen vragen me ook waarom ik nog steeds borstvoeding geef, met de nadruk op ‘nog steeds’. Ik denk niet dat mensen me opzettelijk proberen te vernederen. Het is een gebrek aan opvoeding, zelfs binnen de medische wereld. Ik hoop gewoon dat borstvoeding genormaliseerd wordt en dat andere moeders niet hoeven te stoppen voor ze ermee klaar zijn.”

