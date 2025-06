Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo misleidt Unilever haar klanten, volgens de Consumentenbond

De Consumentenbond wil dat de Autoriteit Consument & Markt optreedt tegen Unilever om misleidende duurzaamheidsclaims. De belangenorganisatie bekeek ruim 450 producten van Unilever en op meer dan de helft zouden onjuiste claims staan. Volgens de bond gebruikt Unilever, met merken als Hellmann’s en Knorr, het containerbegrip ‘duurzaam’ vaak te algemeen.

„Bijvoorbeeld ‘op duurzame wijze geteeld’ en ‘sustainably grown cocoa’. Dat is misleidend omdat het te algemeen is. Fabrikanten mogen dit soort claims alleen gebruiken als een product aantoonbaar geen enkele negatieve invloed heeft. Dat is vrijwel onhaalbaar”, stelt de Consumentenbond maandag in een verklaring.

Daarbij spreekt de bond van „grootschalige greenwashing”. De organisatie stoort zich ook aan zelfverzonnen logo’s die Unilever soms op zijn producten zou plakken voor een betrouwbare uitstraling. De Consumentenbond vond vier van dit soort „misleidende bedrijfslogo’s” op 118 Unilever-producten.

Herziening duurzaamheidsuitingen

Unilever zegt dat de duurzaamheidsclaims op zijn verpakkingen zijn gebaseerd op de eigen duurzaamheidsnormen of internationaal erkende certificeringsschema’s van onafhankelijke derde partijen. Het bedrijf erkent wel het belang van transparante en begrijpelijke communicatie richting consumenten. Het bedrijf is ook al een tijd bezig met een herziening van de duurzaamheidsuitingen op bijvoorbeeld verpakkingen en websites.

„Het is belangrijk om te benadrukken dat deze aanpassingen niet in alle gevallen onmiddellijk zichtbaar zijn op het winkelschap”, voegt een woordvoerster toe. Zo kiest de onderneming bewust voor een gefaseerde aanpak waarbij verpakkingen worden aangepast zodra de huidige verpakking niet meer voorradig is. „Hiermee voorkomen wij onnodige verspilling.”

