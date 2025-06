Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rotterdam pakt alcoholgebruik onder studenten succesvol aan door ze deel te laten nemen aan gesprek

Toen de gemeente Rotterdam in 2018 schrok van de cijfers over alcoholgebruik onder studenten, werd snel de knop omgezet: dit kon zo niet langer. Er moest iets gebeuren en dat gebeurde ook.

Inmiddels is de Rotterdamse aanpak uitgegroeid tot een landelijk voorbeeld. Andere steden nemen de werkwijze over, en dat is geen toeval.

Alcoholgebruik onder studenten

In 2019 bracht onderzoeker Laura Nijkamp van het Trimbos-instituut in kaart hoe de gemeente het probleem van alcoholgebruik het beste kon aanpakken. Haar conclusie was destijds dat meer samenwerking en duidelijker beleid al veel zouden kunnen opleveren. Dat werd het startsein voor een nieuwe aanpak, waarbij niet alleen instanties, maar ook studenten zelf aan tafel schoven.

„We zijn letterlijk langsgegaan bij onderwijsinstellingen en zorgorganisaties. Niet achter de computer, maar elkaar in de ogen kijken. Dat maakte het verschil”, vertelt Geert Bruinen van de gemeente Rotterdam in gesprek met het Trimbos-instituut. Verslavingsinstelling Antes sloot aan, net als hogescholen, studentenverenigingen en sportclubs.

De boodschap? Geen belerende vinger, maar een open gesprek. „We wilden weten wat er speelt”, zegt Gino Cornelius van Antes. „En studenten weten dat zelf het beste.”

Zoveel drinken studenten Uit onderzoek van de overheid naar alcoholgebruik onder studenten bleek dat één op de tien hbo- of wo-studenten in 2023 overmatig dronk. Voor mannen betekent dit meer dan 21 glazen alcohol per week, voor vrouwen meer dan 14 glazen. Zwaar drinken komt voor bij 16 procent van de studenten. Zij drinken ten minste één keer per week zes of meer glazen alcohol (mannen) of vier of meer glazen (vrouwen) op een dag.



Samenwerken zonder zenden

Volgens Nijkamp was het cruciaal dat studenten zich geen doelgroep voelden, maar gesprekspartner waren. „Zo kwamen we erachter wat in de praktijk wel en niet werkt.” Cornelius vult aan: „Iedereen moest zich gelijkwaardig voelen. Dus niet één partij die vertelt hoe het moet, maar samen kijken wat er kan.”

Dat samenwerken loonde. De aanpak kreeg breed draagvlak en leidde tot een handleiding voor alcoholgebruik onder studenten die inmiddels ook in andere steden wordt gebruikt, van Nijmegen tot Amsterdam.

Tips voor andere gemeenten

De handleiding is geen stappenplan dat overal hetzelfde moet worden uitgevoerd. „Wat werkt in Rotterdam, werkt niet per se in Groningen”, weet Cornelius. „Maar het helpt wel om het gesprek op gang te brengen over alcoholgebruik.”

En hoe begin je dan? „Ga gewoon eens koffie drinken”, tipt Nijkamp. „Niet alles hoeft meteen een formele bijeenkomst te zijn. En misschien wel het belangrijkst: „Durf samen te leren. Fouten maken hoort erbij.”

Reacties