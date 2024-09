Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voer je e-bike niet op, zegt de overheid tegen jongeren en ouders

„’t Kan hard gaan”, luidt een nieuwe overheidscampagne tegen het opvoeren van e-bikes. Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) start de campagne deze donderdag om jongeren en hun ouders van de risico’s bewust te maken.

Onder meer op TikTok worden filmpjes verspreid met rijmende teksten als „van scheuren door je wijk naar een ingenomen bike” en „van lekker hard trappen naar een strafblad pakken”. Ook komen er radiospotjes en posters. De campagne is op alle e-bikes gericht, hoewel het recent vooral om opgevoerde fatbikes te doen is.

De voorbereiding van de campagne begon voordat Madlener minister werd. Als Kamerlid nam Madlener het nog op voor fatbikes en noemde hij het kopen van een opvoersetje „logisch”, maar als minister wijst hij nadrukkelijker op de gevaren. In een verklaring zegt Madlener: „Je hoort steeds vaker dat er ongelukken zijn met elektrische fietsen, die soms wel met 60 km/u over de weg scheuren. Dat is levensgevaarlijk, en daarom ook verboden.”

Myria van Lith, portefeuillehouder verkeer bij de politie, vindt de nieuwe campagne „een goede zaak”. Opgevoerde e-bikes zijn volgens haar „niet alleen een probleem van de politie”. Van Lith vraagt ook onder andere fabrikanten, leveranciers en de wetgever om hun verantwoordelijkheid te nemen in het voorkomen van overlast en ongelukken met opgevoerde e-bikes. „Zo pleiten wij als politie voor de invoering van een minimumleeftijd en een helmplicht voor bestuurders van fatbikes, net als bij brommers en snorfietsen.”

ANP

Reacties