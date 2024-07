Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitgekeken op je oude kleren? Dan los je ze in de toekomst op in water

Een t-shirt dat je op kunt lossen in water wanneer je ‘m zat bent. Het klinkt als iets uit een sciencefiction-film, maar dit wordt in de toekomst misschien wel mogelijk. Onderzoekers hebben namelijk een innovatieve machine bedacht waarmee kleren gemaakt kunnen worden van gelatine en andere duurzame materialen. Ben je een kledingstuk zat? Dan los je ‘m gewoon binnen een uurtje op in heet water.

We hebben ze allemaal wel in onze kast liggen: kledingstukken die je in een wilde bui hebt gekocht, maar vervolgens zelden of nooit draagt en uiteindelijk maar wegdoet. Je kleren weggeven aan bijvoorbeeld de Kledingbank is in dat geval een goede optie, maar de praktijk is dat veel mensen hun afgedankte kleren gewoon weggooien. Zo werd er in 2019 alleen al in Nederland maar liefst 174 kiloton aan textiel via het restafval weggegooid, zo blijkt uit cijfers van het CBS. En dat terwijl zeker 58 procent mogelijk nog herdraagbaar of recyclebaar was.

Kleren gemaakt van gelatine

Daar hebben onderzoekers van de Universiteit van Colorado nu iets op bedacht: kleren gemaakt van biovezels, zoals gelatinevezels. „Wanneer je bent uitgekeken op de kleding, dan los je het simpelweg op in water en recycle je de vezel om er nieuwe kleding van te maken”, vertelt een van de onderzoekers, Michael Rivera.

Om dit te kunnen doen bedachten de onderzoekers een speciale machine waarmee je textielvezels van onder andere gelatine kunt spinnen. De draden die hieruit voortkomen voelen een beetje aan als vlas en zijn binnen enkele minuten tot een uur op te lossen in heet water om er vervolgens nieuw textiel van te kunnen maken.

Het klinkt als een ingewikkeld proces waar grote, dure apparatuur voor nodig is. Maar niets is minder waar. Het apparaat is zo compact dat het op een bureau past en kost slechts 560 dollar. „Met deze machine kan iedereen vezels maken. Daar heb je geen grote machines of universiteitslabaratoria voor nodig”, aldus de onderzoekers.

Hoe werkt het?

Het apparaat heeft een plastic spuit om de druppels van het vloeibare gelatinemengsel op te warmen en uit te persen. Twee rollers trekken vervolgens aan de gelatine om het goedje uit te rekken tot lange, dunne vezels. Daarna gaan deze vezels door een speciale vloeistof waardoor het mogelijk is om er bijvoorbeeld kleur aan toe te voegen.

Ook kunnen er dan andere toevoegingen gedaan worden om de vezels sterker te maken, zoals genipin, een extract uit fruit. Dit stofje zorgt ervoor dat de vezels niet al te makkelijk oplossen wanneer de stof in aanraking komt met water. Ook kan er een speciaal laagje aan toegevoegd worden om de stoffen bestand te maken tegen een wasbeurt.

Dat de onderzoekers voor gelatine gekozen hebben als materiaal om kleding van te maken is overigens geen toeval. Gelatine is namelijk een bijproduct van de vleesindustrie. Jaarlijks wordt er veel van dit goedje weggegooid omdat het niet voldoet aan de eisen om het te verwerken in bijvoorbeeld cosmetica of voedsel.

