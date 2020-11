Gulle Limburgers geven 11.000 jassen weg voor daklozen en arme mensen

Een actie met jassen voor dak- en thuislozen is in Limburg op een bizar succes uitgelopen. Limburgers trokken 11.000 jassen uit de kast die zij toch niet of nauwelijks meer droegen.

Gedacht wordt nu aan een landelijke actie volgend jaar.

Inwoners van 25 gemeenten in Limburg hebben de afgelopen twee weken ruim 11.000 warme winterjassen gedoneerd voor dak- en thuislozen en voor volwassenen en kinderen die in armoede leven (11.026 om precies te zijn). Initiatiefneemster Manon Machiels uit Maastricht zei vanmorgen „stil te zijn van de hoge opbrengst”.





De duizenden jassen gaan onder meer naar lokale initiatieven, het Leger des Heils en de Kledingbank. Een deel gaat naar de stichting MAX Maakt Mogelijk, die projecten ondersteunt om de leefomstandigheden van met name ouderen te verbeteren. „Die mensen zullen blij zijn met een jas uit Limburg”, aldus Machiels.

Vervolg op eerdere acties met jassen

De actie is een vervolg op een actie van Samen voor Maastricht ‘Geef een jas, verwarm een hart!’. Die leverde de afgelopen twee jaar in Maastricht onder meer door medewerking van acteur Huub Stapel respectievelijk 4100 en 5000 jassen op. „Wat in Maastricht kan, kan ook in heel de provincie Limburg”, aldus Machiels. „Daarom heb ik de Limburgse gouverneur Theo Bovens gevraagd zijn whatsappgroep met burgemeesters te gebruiken om hen op te roepen tot medewerking. In no-time meldden zich vervolgens 25 gemeenten spontaan aan!” Ook in Brabant worden overigens dergelijke ‘jassen-acties’ gehouden. Vooral Samen voor Eindhoven maakt zich er hard voor.



Dat de actie zo’n succes werd geeft ook de noodzaak weer van de inzameling, zegt Machiels. „Het aantal mensen dat in armoede leeft stijgt nog steeds. COVID heeft grote groepen mensen die al aan de rand zaten nu in nog grotere zorgen gebracht.”

Sint overslaan, wel een jas

„Gisteren waren we nog bij een vrouw in Sint Odiliënberg. Die had vijftien nieuwe kinderjassen besteld. Ze zei Sinterklaas dit jaar een keertje over te slaan om dat geld te besteden aan jassen voor arme kinderen. Ik heb die jassen samen met Huub Stapel opgehaald.”

Ambassadeur Huub

Stapel werd ingezet als ambassadeur voor de inzamelactie. „Hij is echt heel bevlogen”, zei Machiels. Ze raakte bevriend met Stapel door de bezoeken die ze aan zijn theatervoorstellingen bracht. „Ik heb moeite om niet buitengewoon geëmotioneerd te raken”, reageert Stapel. „Als je om je heen kijkt, zie je dat tientallen vrijwilligers bezig zijn. Het is echt overweldigend. De jassen zijn ook van zo’n goede kwaliteit. Voor de kinderen is het heel veel. Ik sta versteld.”

