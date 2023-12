Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Akkoord op klimaattop Dubai met vermelding fossiele brandstoffen

Op de VN-klimaattop in Dubai is een akkoord bereikt over een slotverklaring. Daarin staat voor het eerst een expliciete vermelding over het verminderen van fossiele brandstoffen: landen worden erin opgeroepen tot „een transitie weg van fossiele brandstoffen” in energiesystemen.

Voorzitter Sultan Al-Jaber noemde het akkoord „historisch” en prees de afgevaardigden voor hun samenwerking. „We kunnen nu echt zeggen dat we verenigd zijn geweest en echt hebben geleverd”, zei hij. Al-Jaber denkt dat het akkoord zal bijdragen aan een „betere, schonere wereld”. Hij voegde er ook een waarschuwing aan toe: hoe goed een akkoord is, staat of valt met de uitvoering. „We zijn wat we doen, niet wat we zeggen.”

Fossiele brandstoffen vormden jarenlang de ‘olifant in de kamer’ tijdens klimaatonderhandelingen. Wetenschappelijk is al decennia lang bekend dat olie, gas en steenkool de grootste wereldwijde bron zijn van CO2-uitstoot, maar oproepen om er uiteindelijk vanaf te komen bleken tijdens eerdere klimaatconferenties diplomatiek niet haalbaar. Ook nu werd er fel over gediscussieerd. Het woord „uitfaseren”, dat de Europese Unie graag had gezien, bleek ook nu nog iets te scherp voor vooral olieproducerende landen. Toch toonde de EU zich tevreden met het resultaat.

Sterker verwoord

In de slotverklaring wordt ook nog eens duidelijk benadrukt dat de wereld zich moet inspannen om de opwarming te beperken tot onder de 1,5 graden. Bovendien worden landen opgeroepen hun productie van hernieuwbare energie te verdrievoudigen en forse energiebesparingen te realiseren. De slottekst benadrukt dat de transitie „rechtvaardig” moet zijn, dus ook haalbaar voor armere landen.

Verder moeten volgens dit akkoord landen ook stoppen met fossiele subsidies, als deze er niet aan bijdragen om energiearmoede tegen te gaan of bedoeld zijn voor een rechtvaardige transitie. Dat is iets sterker verwoord dan op eerdere klimaattoppen.

