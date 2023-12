Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NCTV: mensen hoeven niet bang te zijn, maar moeten wel alert zijn

Volgens Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg hoeven mensen niet bang te zijn voor een mogelijke aanslag nu het dreigingsniveau is verhoogd. „We kunnen overal naartoe”, zegt hij in talkshow Op1, maar burgers moeten wel alert zijn.

De reden om het dreigingsniveau van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel), het op een na hoogste niveau, te verhogen, is volgens hem een optelsom. Het gaat om een combinatie van de oorlog tussen Israël en Hamas, de koranverbrandingen in een aantal landen en de oproepen tot aanslagen door jihadistische organisaties. Aalbersberg zegt bij Op1 sinds oktober aanslagen in onder meer Duitsland, België en Frankrijk te zien „van eenlingen dan wel arrestaties waarmee aanslagen zijn voorkomen met netwerken in Nederland”.

Volgens de NCTV betekent dit niet dat mensen nu militairen op straat gaan zien. Wel moeten de lokale autoriteiten samen met de politie en het Openbaar Ministerie per evenement bekijken welke eventuele extra maatregelen genomen moeten worden.

