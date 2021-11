Peter Plasman doneert gewonnen pokerprijs aan stichting Peter R. de Vries

Advocaat Peter Plasman doneert het bedrag dat hij vrijdagavond won tijdens een pokertoernooi voor bekende Nederlanders aan het door Peter R. de Vries opgerichte goede doel. Stichting De Gouden Tip ontvangt daardoor 5000 euro.

„Hiermee eer ik Peter R. de Vries. Daar gebeurt belangrijk werk“, zei Plasman over zijn besluit het geld te doneren. Stichting De Gouden Tip zamelt geld in om de beloning te bekostigen voor de tip die leidt naar de opsporing in oude vermissingszaken. Peter R. de Vries was oprichter en voorzitter van de stichting.

Plasman nam het tijdens de zogenaamde celebrity-ronde van Master Classics of Poker op tegen Ronald de Boer, Elise van der Horst, Tino Martin, Fatima Moreira de Melo, Raemon Sluiter, Dennis Weening, Richard Witschge en Regi Blinker. „Het was een spannende strijd vandaag, zeker de laatste hand tegen Dennis Weening”, aldus Plasman.

Laatste tweet van Peter R. de Vries ging over Tanja Groen

Stichting de Gouden Tip werkt op dit moment aan een inzamelingsactie om de verdwijning van Tanja Groen op te lossen. De toen 18-jarige student verdween in de nacht van 31 augustus 1993, nadat ze op een feestje van de Maastrichtse studentenvereniging Circumflex was geweest. De laatste tweet van Peter R. de Vries, de dag voor de aanslag, ging ook over Tanja Groen. Bij een foto met het bestuur van Circumflex tweette hij: „Ontzettend fijne en goede bespreking gehad met het bestuur over de moord op Tanja Groen. Goede,concrete plannen ontwikkeld, waarover binnenkort meer. Dit doet de ouders van Tanja goed!”



„De informatie van de gouden tipgever „moet er rechtstreeks toe leiden dat het lichaam van Tanja wordt gevonden”, vertelde De Vries over de 1 miljoen euro in juni van dit jaar. Zijn stichting garandeert de anonimiteit van de leverancier van de juiste tip. De Vries verwacht geen stortvloed aan tips.

Ook de ouders van de vermoorde Nicky Verstappen hebben veel hulp gekregen van Peter R. de Vries. In de rechtszaak tegen Jos B. vertelde zij dat de moord als een grauwsluier over de zaak hing. De misdaadverslaggever is altijd aandacht blijven vragen voor de zaak en is in de loop der jaren een goede vriend van de familie Verstappen geworden. „Nu hij er niet meer is vallen we in een groot zwart gat”, zei vader Peetje Verstappen. Onze steun en toeverlaat is er niet meer. Peter was de drijvende kracht achter alles.”