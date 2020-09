Geen serie bingen, maar naar de aarde kijken: Omroep Groen geeft aarde zendtijd

In plaats van een avondje Netflix bingen, ga je naar de aarde kijken. Als het aan ‘Omroep Groen’ ligt, is dat een reëel beeld. De omroep wil de aarde zendtijd geven.

„Een camera op de aarde richten en dat uitzenden, ja dat is eigenlijk wel een prima samenvatting.” Carolijn Borgdorff, een van de oprichters van Omroep Groen, moet lachen. „We willen letterlijk de aarde laten zien en een soort livefeed waarop je de hele dag naar de aarde kan kijken vind ik een te gek idee.”

Hoofdrol voor de aarde

Als alles volgens plan gaat, treedt de omroep in 2022 toe tot de publieke omroep. Daarvoor zijn alleen „nog even” 50.000 leden nodig. De omroep wil in de vorm van tv, radio, podcast, streaming, social media en online content een verhaal vertellen, waarin de aarde de hoofdrol speelt.

Vandaag start de campagne om dat benodigde aantal bij elkaar te krijgen. „Maar dat gaat wel lukken hoor”, zegt Borgdorff zonder enige twijfel. „Ik heb goede hoop en ben erg optimistisch. Anders zouden we er natuurlijk ook niet aan beginnen.”

Smeltende poolkappen

Waarom de omroep gebrand is op een plekje in het omroepbestel? „De aarde heeft aandacht nodig. Het water stijgt, de temperatuur loopt op en de planeet raakt uitgeput. Het is hoog tijd voor een omroep die aandacht besteedt aan de aarde. Die een podium geeft aan duurzaamheid en op een andere manier naar ‘groen’ kijkt.”

Dat komt voort uit de manier waarop er nu naar groen gekeken wordt, vertelt Borgdorff. „Als het gaat over milieu, wordt het al snel in een groene hoek geduwd. Als ik in de krant over duurzaamheid lees, krijg ik de neiging om onder m’n dekbed weg te duiken. De manier waarover er over groen geschreven wordt is deprimerend.”

„Wij willen op een andere manier naar groen kijken. We willen berichten over wat er kan. We willen niet dat mensen met een hulpeloos gevoel achterblijven bij het zoveelste berichten van smeltende poolkappen. We willen ze op een dusdanige manier informeren dat ze het gevoel krijgen er zelf wat aan te kunnen doen. Dat ze het gevoel houden dat ze grip hebben op de situatie”, vertelt Borgdorff. „Want mensen willen echt wel iets doen, maar weten vaak niet wat.”

Klimaatgekkies

Wie denkt dat de omroep alleen maar klimaatgekkies aan zou trekken, heeft het volgens de mede-oprichter mis. „Alle Nederlanders hebben hiermee te maken! Allerlei stormen, temperaturen van boven de 40 graden, huizen van het gas, stikstofproblematiek; noem maar op. Je hoeft niet links of rechts te zijn om belang te hechten aan schone lucht of droge voeten. Iedereen krijgt te maken met de ongekende opgave om de aarde te repareren. Omroep Groen is er voor al die mensen: voor alle Nederlanders.”

Het doel van de omroep is niet de aarde redden („dat is wel een beetje heftig”), maar meer aandacht te vestigen op de aarde, het klimaat en duurzaamheid. „We willen een beweging starten. Meer en op een andere manier berichten over de aarde; dan kan er langzaam een gedragsverandering komen. En dan gaat de politiek hopelijk ook andere keuzes gaat maken. Waardoor we dan hopelijk weer droge voeten houden – dat is voor iedereen prettig.”