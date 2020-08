Nooit eerder vloog er een asteroïde zo dicht langs de aarde als zondag

Een kleine asteroïde is afgelopen zondag heel dicht langs de aarde gevlogen. Op het dichtste punt vloog de ruimterots slechts 3000 kilometer boven de Indische Oceaan. Op die hoogte vliegen ook satellieten rond de aarde. Nooit eerder kwam een asteroïde zo dichtbij zonder de aarde te raken.

De asteroïde heeft de wetenschappelijke naam ‘2020 QG’ gekregen. Hij heeft een doorsnee van drie tot zes meter, wat vergelijkbaar is met een grote auto. De rots vloog met een snelheid van ongeveer twaalf kilometer per seconde langs.

Studenten

Studenten in India en Taiwan ontdekten de asteroïde, waarna de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de baan van de rots volgde. De ruimterots werd door de zwaartekracht van de aarde uit zijn pad gedrukt waardoor hij 45 graden afboog.

Er zijn waarschijnlijk miljoenen van zulke asteroïdes in ons zonnestelsel, maar die blijven meestal zo ver van de aarde dat ze niet te zien zijn. Wetenschappers schatten dat één keer per jaar een asteroïde als 2020 QG langsvliegt, maar de meeste zijn te klein om te ontdekken.

Ook deze ruimterots was redelijk klein. Een grote inslag had hij dan ook niet veroorzaakt als hij de aarde wel had bereikt. De asteroïde zou in de dampkring zijn geëindigd als een vuurbal en in duizend stukjes zijn gescheurd.

Bijzonder fenomeen

Toch is het een bijzonder fenomeen. De laatste keer dat een asteroïde zo dichtbij de aarde kwam is namelijk negen jaar geleden, in 2011. Toen vloog de ruimterots ‘2011 CQ1’ op ongeveer 5500 kilometer langs de aarde. Ook die zou in de dampkring zijn vergaan als hij bij de aarde was gekomen.

De Verenigde Staten houden de ruimte in de gaten om asteroïdes te vinden die groter dan 140 meter in doorsnee zijn. Die zijn goed te zien en als ze inslaan op aarde kunnen de gevolgen veel erger zijn.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.