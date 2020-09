Urenlange zoektocht naar man die het Kanaal probeerde over te zwemmen

Een man die in zijn eentje het Kanaal van Dover naar Calais wilde overzwemmen, is na een lange zoektocht gered.

Reddingwerkers begonnen gisteren met zoeken nadat een vriend van de zwemmer de kustwacht inschakelde. Hij was bezorgd en vond het lang duren.

Zoektocht van acht uur

Met een helikopter en reddingsboten is naar de man gezocht. Na acht uur werd hij gevonden door een boot op slechts 500 meter voor de kust van Dover, schrijft de BBC.

Het Kanaal overzwemmen van het Engelse Dover naar het Frankrijk Calais is in een rechte lijn een afstand van ongeveer 32 kilometer. Maar omdat je met de getijden moet meegaan, zwem in je een in een soort ‘s-vorm’ naar de overkant; een afstand van zo’n 40 kilometer. Je zwemt altijd van Engeland naar Frankrijk.

Koud en moe

„Omstreeks 12.10 uur ontving HM Coastguard een telefoontje met de mededeling dat hun vriend zonder begeleiding vanuit Dover naar Calais zwom”, vertelt een woordvoerder van de kustwacht tegen Britse media. „Kustwachtreddingsteams zijn toen meteen in actie gekomen.” Schepen in het gebied moesten goed opletten en de politie werd geïnformeerd.

De zwemmer werd iets voor 20.00 uur gevonden door een passerend schip op slechts 500 meter van Dover en is toen aan boord van de reddingsboot gebracht. Hij is aan land gebracht en daar overgedragen aan ambulancepersoneel. De zwemmer werd aan land gebracht en was „koud en moe, maar verder oké”.

Kanaal overzwemmen

Waarom de man in zijn eentje het Kanaal wilde overzwemmen, is niet duidelijk.

Lees ook: Zwemmen? Thuis omkleden en douchen