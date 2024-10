Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Altijd honger? Hierdoor komt het (en zo kun je het verminderen)

Je hebt je ontbijt nog maar net op en je hebt al zin in een stroopwafel. En vlak na je lunch heb je alweer zin in een saucijzenbroodje. Soms lijkt het alsof je de hele dag door honger hebt. Hoe komt dat?

Er kunnen meerdere redenen zijn dat je de hele dag door honger hebt. Ten eerste is het belangrijk dat je vaste eetmomenten hebt gedurende de dag. Het Voedingscentrum adviseert om niet meer dan zeven eetmomenten per dag te hebben. Ontbijt, lunch, diner en maximaal vier tussendoortjes.

Heb je buiten deze eetmomenten nog steeds honger? We willen je niet bang maken, maar het kan een medisch probleem zijn. Een te snel werkende schildklier kan voor een constante honger zorgen. Ook medicijnen zoals antidepressiva kunnen de oorzaak zijn.

Eet genoeg eiwitten

Maar er kan natuurlijk ook een andere reden zijn. Wie te weinig eiwitten binnenkrijgt, heeft vaker honger. Want eiwitten zorgen voor een verzadigd gevoel. Iets wat bij maaltijden met snelle koolhydraten niet het geval is. Kies dus bij honger voor een eiwitrijk tussendoortje.

Een slechte nachtrust zorgt er ook voor dat je meer zin in eten hebt. Het stresshormoon cortisol zit meer in je lichaam na een slechte nacht. En door stress ga je meer eten. Dat geldt overigens voor alle vormen van stress. Je hebt vast weleens gehoord van stress-eten. Waarom doen we het? En helpt het? Metro gaf eerder deze week antwoord op die vragen.

Verveling zorgt voor honger

Sport je veel? Dan is het niet gek dat je vaak honger hebt. Zorg dat je voldoende eet. Lees hier wat je het beste voor en na het sporten kunt eten. Je zou denken dat weinig bewegen dan voor minder honger zorgt. Maar dat is niet waar. Verveling zorgt juist voor meer trek (vaak in ongezonde dingen). Daarnaast zorgt overgewicht voor een verstoorde hormoonhuishouding, wat ook weer voor meer honger zorgt.

Het kan ook zijn dat je brein je voor de gek houdt. Je lichaam kan de signalen van dorst namelijk opvatten als honger. Een glas water drinken, in plaats van een zak chips leegeten, is daarom een goed idee.

Zo voorkom je honger

Er zijn nog een aantal andere tips om je hongergevoel minder te maken:

Eet niet te snel;

Drink niet teveel alcohol (hier krijg je honger van);

Eet gezond, zorg dat je vitaminen en mineralen binnen krijgt;

Volg geen extreem streng dieet, daar krijg je juist meer honger van. Dat komt doordat je te weinig calorieën binnenkrijgt;

Maak je eten pittiger. Dat heeft een goede invloed op je eetlust.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

