Wat is jouw ochtendroutine? ‘Heerlijk dat ik in mijn sportkleding mag werken’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn: iedereen heeft een (gemiddelde) ochtendroutine. In Metro’s rubriek De Ochtendspits vertelt iemand daar elke week over. Deze week: Mailys, die absoluut geen last heeft van kledingstress.

Naam: Mailys (37)

Beroep: fysiotherapeut

Woonsituatie: getrouwd, moeder van drie dochters (4, 7 en 9)

Is op werk: om 07.15 uur

Ochtendroutine van Mailys

06.15 – Opstaan

„Eigenlijk verloopt mijn ochtend vliegensvlug, want binnen een uur sta ik op mijn werk. Ik denk dat er mensen zijn die er langer over doen, haha. Maar ik heb ’s ochtends gewoon weinig tijd nodig. Het begint met mijn wekker, die dus om 06.15 uur afgaat. Dan spring ik ook meteen uit bed en kleed me aan met de kleren die ik de avond ervoor heb klaar gelegd. Waar de gemiddelde vrouw vaak kledingstress heeft als ze opstaat, heb ik dat dus totaal niet. Wat heet, ik mag lekker in mijn sportkleding werken, en ik vind het zalig! Kwestie van mijn joggingbroek aan, een shirt of sweater en sportschoenen. Aan make-up doe ik niet, ik vind het niet nodig en sta dus ook niet te priegelen voor de spiegel elke ochtend – ik zie dus alleen maar voordelen.

Vervolgens loop ik zachtjes naar beneden, omdat de rest van mijn gezin nog slaapt. Dat is overigens wel een luxepositie, ik hoef de kinderen ’s ochtends nooit te doen op werkdagen, mijn man kleedt ze aan en brengt ze naar school.”

06.20 – Vitamines

„Elke ochtend vaste prik zijn mijn vitamines: ik slik omega 3 en proanthenols. Ik heb het nodig om mijn weerstand te verhogen, ik merk dat ik vaak verkouden ben en ondanks dat ik mijn fruit en groenten eet, geven die vitamines me een extra boost.”

06.30 – Spullen pakken

„Ik ben behoorlijk georganiseerd, je zult mij nooit zien haasten om mijn spullen in te pakken, want dat doe ik de avond ervoor al. Net als het maken van mijn ontbijt; ik eet meestal een paar eieren die al gekookt zijn of flatbread dat ik zelf gemaakt hebt. Het is dus een kwestie van even snel opeten, mijn tas pakken, jas en schoenen aandoen en op de fiets springen – in een halfuur sta ik dan op mijn werk en kan de dag beginnen.”

Hoe zou je ochtend eruit zien als je niet hoeft te werken?

„Dan zou mijn wekker iets minder vroeg afgaan, maar nog steeds niet superlaat – ik heb drie kinderen hè, haha. Ook het verdere ritueel ziet er dan hetzelfde uit, alleen ontbijt ik wel met de rest. Ik zit dan wel meer achter de kinderen aan, die sneller afgeleid zijn en dus soms wat aanwijzingen nodig hebben om zich helemaal klaar te kunnen maken. Gelukkig hebben ze hiervoor een lijstje dat mijn man heeft gemaakt, en kunnen ze zelf in de gaten houden wat ze nog moeten. Eigenlijk hoef ik ze dan alleen maar op hun lijstje te wijzen.”

Wat sla je nooit over?

„Mijn vitamines, ik merk echt dat dit mijn weerstand echt verbetert en helpt. Ik ben dit jaar nog niet echt ziek geweest en heb me ook nog niet ziek hoeven melden op mijn werk, wat met drie kinderen die alles mee naar huis nemen nog wel een uitdaging kan zijn.”

Wat is jouw stressniveau op een schaal van 1 tot 5?

„Echt een 1 ofzo, ik voel totaal geen stress – omdat ik zo goed ben voorbereid en in alle stilte en rust kan opstaan en weggaan. Heb ik de kinderen wel, dan is dat niveau iets hoger. Een 3, denk ik. Al hebben ze allemaal hun eigen planbord waardoor ze precies weten wat ze moeten doen – daarbij zorg ik dat ik altijd een kwartier voor vertrek klaar ben zodat ze nog kunnen tekenen of spelen. Wat dat betreft doe ik alles om stress te voorkomen, haha.”

