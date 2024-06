Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dakloze Amsterdammer brengt portemonnee met flink geldbedrag naar politiebureau: ‘Breng het gewoon terug, ongeacht je situatie’

‘Wie goed doet, goed ontmoet’, klinkt een bekende Nederlandse uitdrukking. En dat geldt zeker ook voor een Amsterdamse dakloze man. Hij vond namelijk een portemonnee met bijna 2000 euro erin. Hij bracht de portemonnee naar het politiebureau en daarvoor werd hij beloond.

Het gaat om de dakloze vader Hadjer Al-Ali (33). Sinds anderhalf jaar heeft hij geen dak boven zijn hoofd. Als hij zondag lege blikjes verzamelt op Amsterdam Centraal, vindt hij daar de portemonnee. Hij aarzelt niet en brengt zijn vondst vrij snel naar het politiebureau.

Dakloze man vindt portemonnee met bijna 2000 euro erin

Dat er 1970 euro in de knip zat, dat wist Al-Ali eigenlijk niet eens. „Ik weet niet van wie dit geld is. Misschien heeft iemand gespaard voor zijn kindje, misschien is het van iemand die het heel hard nodig heeft”, vertelt hij tegen de Stentor.

De politie kan de actie van Al-Ali waarderen en beloont hem. Hij krijgt namelijk een cadeaubon en onderscheiding voor zijn eerlijkheid. „Omdat wij vinden dat eerlijkheid beloond moet worden, kreeg hij van ons een ‘zilveren duim’, die wij maar af en toe geven aan burgers en een cadeaubon van 50 euro”, staat er op het Instagram-account van bureau Burgwallen in Amsterdam. De zilveren duim is een beeldje bedoeld voor Amsterdammers die een uitzonderlijke prestatie hebben verricht.



Politie looft actie van Hadjer Al-Ali

De politie vindt het namelijk mooi dat juist een dakloze vinder zo’n hoog bedrag naar het bureau brengt. „Ik denk dat veel mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben helaas anders zouden handelen”, laat de politie Amsterdam weten aan de krant.

De rechtmatige eigenaar is nog niet bekend. In de portemonnee zaten namelijk geen pasjes of identiteitsbewijs. Mocht de eigenaar zich niet melden, dan mag Al-Ali het geld na een jaar houden. Zo is dat in Nederland wettelijk geregeld. „Altijd als je iets vindt, breng het gewoon terug, ongeacht je situatie”, aldus deze eerlijke vinder.

