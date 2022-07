Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doe jij deze 6 dingen tijdens het douchen? Verander dan je doucheritueel

Waarschijnlijk is je dagelijkse douchebeurt niet iets waar je heel veel over nadenkt. Maar toch kunnen er dingen zijn die je fout doet tijdens het douchen. Ja, echt.

Wij zetten ze voor je op een rijtje.

6 dingen die je fout kunt doen tijdens het douchen

Douchen aan het eind van een lange dag is heerlijk. Vooral als je daarna je schone bed in kan kruipen. Hoewel we waarschijnlijk niet veel nadenken bij ons doucheritueel, aangezien het allemaal vanzelfsprekend is, kun je dus toch dingen fout doen.

Doe jij deze 6 dingen onder de douche? Dan wordt het tijd dat je je doucheritueel gaat veranderen.

1. Je wast je washandjes of sponzen niet vaak genoeg

Huh, moet je die wassen dan? Jazeker. Een vochtig washandje of spons is een broedplek voor bacteriën. Laat ze dus niet in de douche hangen, maar gooi ze regelmatig in de wasmachine.

2. Je poetst je tanden (te kort) onder de douche

Het lijkt misschien makkelijk en tijdbesparend, maar door het multitasken onder de douche geef je snel te weinig tijd aan je tanden. Je poetst te kort en dan zijn je tanden natuurlijk niet goed schoon.

3. Je scheert jezelf eerst

Jezelf meteen scheren zodra je onder de straal stapt, is niet handig. Door het warme water worden je haartjes na enkele minuten zachter en zijn daardoor makkelijker te scheren. Scheer jezelf dus als laatste stap onder de douche.

Droge huid door hete douche

4. Je doucht te heet

Heet douchen kan heerlijk zijn, zeker als het buiten koud is, maar het is heel slecht voor je huid. Die droogt hierdoor namelijk uit. Ga dus liever voor een lauwwarme douche.

5. Je wast je haar elke dag

Elke dag wassen stript je haar van de goede oliën die je haar gezond houden. Probeer dus maximaal 2 tot 3 keer per week je haar te wassen. Er zijn overigens nog meer dingen die je verkeerd kunt doen bij het haren wassen. Dat lees je hier.

6. Je bent te ruw met je handdoek

Je huid en haar is kwetsbaarder als het nat is, dus ga er niet als een gek met je handdoek overheen wrijven. Daar worden ze niet blij van. Dep jezelf liever droog met je handdoek.

