Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bij deze restaurants moet je zijn voor de beste burgers van Nederland

Zet het groots in je agenda: zaterdag 28 mei is het Internationale Hamburgerdag. Tegen een sappige hamburger zeggen wij absoluut geen nee. Waar moet je dit weekend zijn voor de beste burgers?

We delen een aantal favorieten van Thuisbezorgd.nl uit het burger-aanbod in Amsterdam, Den Haag, Groningen en Utrecht. Bestel de hamburgers en verorber ze met een koud pilsje vanuit je eigen luie stoel, of ga uit eten bij een van de onderstaande burgertenten en restaurants.

Beste burgers van Nederland

Met Ć©Ć©n van de burgers van de onderstaande restaurants zit je dit weekend helemaal goed. Dit zijn de beste van Nederland!

Amsterdam

We beginnen in onze hoofdstad, waar Rotisserie Amsterdam zogenaamd de ‘junk’ uit ‘junkfood’ haalt. Dit doen ze door de beste ingrediĆ«nten te gebruiken. Van de burger tot het broodje en sauzen – alles is vers en dat proef je.

Juist zin in een plantaardige burger? Flower Burger is nu ook te vinden in Amsterdam. Misschien heb je de burgers van deze tent weleens voorbij zien komen op Instagram: vooral de ‘rainbow burgers’ doen het daar goed. Dat geldt overigens ook voor de burgers van Burger Bar, die op Google goed beoordeeld worden. Moet ook wel, met zo’n naam.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Den Haag

De smaakmaker van Day Dream Deli in Den Haag is de Short Rib Cheese Burger – deze burger is speciaal voor echte vleesliefhebbers. Houd je juist van een pittige burger met veel smaak? Ga dan voor de Beef on fire van burgertent Burgers ‘n Freakin’ Fries, ook in Den Haag. Van deze burger met jalapeƱos krijg je het flink warm, dat staat vast.

Groningen

De burgers van Pappa Joe zijn bekend in heel Groningen. Bij het restaurant maken ze uitsluitend gebruik van rundvlees van het Gronings weiderund, waardoor het altijd vers is. Maar voor de beste burgers van het Noorden ga je naar BĆørgĆør. Dit burgerrestaurant kreeg namelijk de titel ‘Beste Burger Restaurant van Nederland’.

Utrecht

Nog zo’n prijswinnend burgerrestaurant: Ter Marsch & Co won verschillende nationale en internationale prijzen. Dit restaurant mag je dus niet missen als je in Utrecht en omstreken bent. En ga dan meteen langs het bekende Meneer Smakers, waar je burgers scoort met ambachtelijk vlees en duurzaam brood. Liever vega? Dan ben je bij laatstgenoemde ook aan het juiste adres.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In het centrum van Utrecht vind je ook een persoonlijke favoriet: Pickles, een gezellig restaurant waar burgers centraal staan. Neem daar vooral een kijkje naar de ‘premium burgers’, want deze combinaties ga je niet vaak op een menukaart terugvinden.

Zelf de lekkerste burgers maken

Sta je liever zelf in de keuken? Verfijn jouw favoriete hamburgerrecept, voeg kruiden toe, kies verschillende hamburger-toppings en ga eens voor een zelfgemaakt sausje in plaats van die standaard mayonaise. Nog zo’n must: dit zijn de beste kaassoorten voor op een burger. Dat wordt smullen.